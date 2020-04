Ricardo La Volpe anuncia su retiro como entrenador

El timonel argentino aseguró que la de Toluca fue su última experiencia en los banquillos y ahora piensa continuar su carrera como directivo.

Ricardo La Volpe dio a conocer su decisión de poner punto final a su carrera como director técnico. El argentino explicó que luego de la experiencia que tuvo con el Toluca durante el torneo Apertura 2019, se alejará de manera definitiva de los banquillos y ahora buscará continuar como directivo.

“No, no… después de lo que me pasó en . Yo ya no quiero dirigir más. Ya me pasó la edad, ya me pasó esa presión. Hoy Ricardo La Volpe dice, ¿a dónde?, en la cancha. Yo no me la llevo bien con los periodistas, no me llevo muy bien con los profesionales", dijo La Volpe a Futbol Picante.

¡Estos estadios fueron las sedes que dieron vida al mundial de 70! ⚽️🇲🇽



¿Cuál crees que ha llevado mejor el paso de los años? 🏟🤔 pic.twitter.com/ZCiLbbwPsm — Goal México (@goalmex) April 18, 2020

El Bigotón, que tuvo una carrera de 37 años como director técnico, estuvo en el banquillo de equipos como Oaxtepec, , América, , Toluca, Chiapas y la Selección mexicana. También probó suerte en otros países, dirigiendo a Boca, , o la Selección de .

Más equipos

Durante su segunda etapa en el Toluca, La Volpe dirigió un total de 25 partidos, con un balance de ocho victorias, siete empates y 10 derrotas. La crisis de resultados en el equipo choricero provocó su salida en noviembre de 2019, siendo esta su última experiencia en los banquillos de la .