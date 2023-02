Ricardo 'Tuca' Ferretti, por convertirse en nuevo director técnico de Cruz Azul: ¿Cuántos años de contrato firmó y dónde dirigía?

Ricardo Ferretti firmará contrato en Gran Sur para ser anunciado como nuevo director técnico de Cruz Azul.

En Cruz Azul hay 'humo blanco'. La directiva encabezada por Víctor Velázquez eligió a Ricardo Ferretti como su nuevo director técnico, quien asumirá el banquillo de la Máquina a partir del encuentro de la Jornada 9 del torneo Clausura 2023 contra los Bravos de Ciudad Juárez.

Ferretti arribó este miércoles en la previa del compromiso pendiente contra los Rojinegros del Atlas para firmar el contrato que lo vinculará con la Máquina, que no ha podido encontrar el rumbo desde la conquista de la novena en el invierno del 2020.

El entrenador brasileño estará acompañado en su cuerpo técnico por Guillermo Vázquez, Joaquín Moreno, Alan Cruz como entrenador de porteros y Guillermo Horta como preparador físico, quien tendrá un plantel armado a su gusto para el próximo torneo, autonomía y poder en las decisiones deportivas.

"¿Por qué no? Porque es uno de los cuatro grandes del futbol mexicano, es una gran oportunidad, un gran reto para cualquier entrenador. No hay ningún problema, vamos a ver, no soy un jugador que tenga que esperar el pase, si hay oportunidad estaré con Moreno en la banca", mencionó a su llegada a la Ciudad de México.

En GOAL te contamos detalles de la inminente contratación de Ferretti con Cruz Azul.

¿CUÁNTOS AÑOS FIRMÓ Y DÓNDE DIRIGÍA?

El entrenador brasileño se encontraba sin contrato desde su salida en mayo del 2022 de los Bravos de Ciudad Juárez. Se presume que Ferretti dirigirá con un contrato por los próximos tres años, aunque aún quedan detalles por finiquitar.