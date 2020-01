El cambio radical de Setién: de dirigir a Guardado, a tener a Messi (el verdadero mejor)

El técnico había dicho que el Principito era el mejor jugador al que había dirigido, pero ahora tiene la oportunidad de contar con el argentino.

El Betis de Quique Setién era una de las opciones más interesantes para los románticos del futbol. Un equipo de bajo presupuesto, pero repleto de jugadores con buen pie. Un entrenador desconocido para casi todo el mundo, pero capaz de dejar su sello en el campo con una propuesta que no sólo era reconocible a simple vista, sino que además resultaba irresistible al ojo del aficionado. Fueron dos temporadas en las que el Verdiblanco pudo tocar el cielo con los dedos, logrando victorias en estadios históricos como San Siro o Camp Nou. Fue un ciclo que no tuvo un final acorde con la trama .

La idea de aquel resultaba compleja de llevar a cabo, pues constaba de una serie de disposiciones tácticas que estaban condicionadas por una serie de elementos. Es por eso que Setién necesitaba en el rectángulo de juego a un futbolista que entendiera, en su totalidad, lo que intentaba transmitir. Un jugador capaz de ejercer la función de director técnico dentro del campo, con voz de mando y la inteligencia que siempre resulta clave en la toma de decisiones. El único que cumplía con semejante perfil era Andrés Guardado , quien respondió a esa confianza de la mejor manera posible .

El mexicano cumplía con todas las condiciones y por eso no demoró demasiado en convertirse en uno de los capitanes del equipo. En un mediocampo repleto de zurdos – una de las particularidades de ese equipo de Setién – , Guardado era el encargado de manejar los tiempos del equipo, gestionar la salida con balón dominado y garantizar la continuidad del juego. No era una tarea que podía cumplir cualquier futbolista. Y esa es la razón por la que Setién no tuvo ninguna duda al reconocer que el ex era el mejor jugador al que había dirigido en toda su carrera como entrenador .

"Seguramente es el mejor jugador que he entrenado a nivel de currículum . Es un futbolista que te ayuda mucho. Antes que nada sabes que es un tío honrado, trabajador, que no tiene ni frío ni calor. Con independencia del tipo de partido siempre sale al campo, da el máximo, se entrega. Tiene capacidad para muchas cosas y la inteligencia necesaria para sacar el máximo rendimiento a sus condiciones. Hay veces que hablo con él para que la sangre caliente que tiene, que le lleva a querer ir a todos los sitios, la contenga un poco", confesó en una entrevista al diario ABC de Sevilla .

😍 ¡Quique Setién todavía no se lo cree!



🙌 Total admiración y respeto hacia Messi... pic.twitter.com/bupwe9JIEk — Goal en español (@Goal_en_espanol) January 15, 2020

Tan solo dos años después de aquella declaración, la vida de Setién dio un cambio radical con su llegada al Barcelona : pasó de ser el conductor de equipos modestos como , Poli Ejido, Logroñés, Lugo, y Betis a sentarse en el banquillo de uno de los equipos más importantes de la historia del futbol. Y ahora todas esas ideas de buen futbol, que bajo ningún concepto tendría objeción alguna en el club blaugrana, puede llevarlas a cabo con los jugadores ideales para ejecutarla de la mejor manera posible. Puede, por ejemplo, crear el escenario ideal para un tal Lionel Messi .

" Uno piensa que será imposible que vuelva a aparecer un futbolista como Messi . Lo hace todo bien y nos hace mejores a los entrenadores. Nos da y nos quita los títulos", dijo Setién en su presentación sobre el que, a su juicio, es el mejor jugador del planeta. Ya no podrá decir lo mismo de Guardado, pues ese puesto, de ahora en adelante, será ocupado por el crack del .