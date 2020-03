¿Quién es y qué títulos ganó Sergio Batista, el DT que quiere ir a Colo Colo?

El Checho tiene un Mundial, una platea en su nombre y una medalla olímpica. Y se rinde ante el Cacique.

Sergio Batista señaló en las últimas horas que existió un contacto entre su agente en y , gigante local que busca entrenador desde que despidió a Mario Salas y se encontró con un no rotundo de muchísimas opciones que contactó con Luiz Felipe Scolari liderando aquella lista. El Checho, una de las opciones que se manejan en Macul, ha sido parte de grandes glorias del fútbol argentino y de pero arrastra campañas poco favorables en la etapa más reciente de su carrera.

Campeón del mundo, el ex mediocampista no se perdió ningún partido de 86 y estuvo presente en 1987, 1989 e 90, certámenes en los que la Albiceleste acabó cuarta, tercera y segunda respectivamente. Pasó por River con una liga levantada, volvió a la Paternal -donde ya había conquistado dos torneos nacionales, una y una Interamericana en su primera etapa- y sus últimos clubes fueron , Tosu Futures de y All Boys. Al Tosu retornó como entrenador e hizo lo propio con el Albo y el Bicho, a quien ascendió a Primera División en 2004.

Estadio: Diego Armando Maradona



Tribuna: Claudio Bichi Borghi



Y ahora llegó el merecido homenaje que faltaba



Platea: SERGIO CHECHO BATISTA



EL MEJOR ESTADIO DEL MUNDO#AAAJ pic.twitter.com/IOBJgOgFch — Augusto #24 (@Chipo1984) July 24, 2019

Chicago fue el otro equipo que lo acogió tanto como jugador y como DT. Fue a Bella Vista, de , a Talleres y a antes de iniciar su camino como seleccionador. Con la 20 del Toto Salvio no pudo clasificarse al Mundial de la categoría en , pero con la Sub 23 liderada por Román y Messi y con Di María, Mascherano y Agüero espléndidos, ganó Tokio 2008 tras el inolvidable 3-0 a en la semi y la definición superada frente a .

Vino el salto a la adulta, aunque el camino duró muy poco: quería rodear a Messi, jugar como el de Pep y apelar a la tenencia, la presión alta y constante y el cuidado de la pelota pero buscando el arco rival. No lo pudo plasmar y fracasó rotundamente en la Copa América 2011, torneo en el que probó el 4-3-3 y el 4-2-3-1 y apenas logró ganarle a . Tévez falló el penal en cuartos de final y Uruguay -posterior monarca- siguió avanzando.

No le fue bien en la Superliga , donde dirigió al Shanghai Shenhua durante tres temporadas medio interrumpidas. Estuvo todo el 2012 y acabó noveno con 8 victorias, 14 empates y 8 derrotas. En 2013, renunció en julio con el equipo decimotercero tras apenas 4 festejos en la temporada. Shen Xiangfu, que lo relevó, dejó a la escuadra octava. El 2014 tuvo otra oportunidad y recuperó su trabajo: acabó noveno, con un récord de 8-11-11. Nunca más pisó el fútbol chino.

La experiencia de Batista al mando de Bahrein se redondeó con 3 triunfos y 5 derrotas en la Eliminatoria asiática rumbo a de la que se despidió en la ronda que debutó. Su última institución fue el SC, donde dejó malos recuerdos: penúltimo en la Liga de Estrellas (se salvó ganándole la promoción al Muaither 1-0), una final perdida en la Copa del Príncipe a manos del Al Ahli y el término de su contrato a final de temporada. Su figura era Samuel Eto'o. Está sin club desde mayo, se muere por dirigir en Sudamérica -a Boca se ofreció en noviembre por la figura de Riquelme- y si bien reconoce no ser experto en el plantel del Cacique, dirigió a Pablo Mouche en la Selección de y a Julio Barroso en AAAJ. A ambos los hizo debutar con aquellas camisetas.

Además, Matías Zaldivia jugó con su hijo y sabe de la trayectoria y cualidades de Nico Blandi y Chaco Insaurralde. "Es uno de los mejores clubes, no solo de Chile, es uno de los más grandes dentro de lo que es el mundo. Más que nada, hablaron entre ellos. Siguen hablando. Yo esperando la decisión y hablar también". Así definió con el Canal del Fútbol lo que significa el elenco Popular. Con respeto y las ganas de quedarse con el puesto, y después lo comparó con estar dirigiendo a o . "Sé que es un plantel que puede levantar el bajón que está teniendo, que puede lograr cosas importantes", insistió al hablar del "desafío importante" que le esperaría. ¿O esperará?