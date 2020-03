Que corra la lista: Scolari es el cuarto entrenador que rechaza a Colo Colo

Pekerman, Alfaro, Lasarte y este sábado Scolari. El campeón del mundo con es el cuarto entrenador que le dice que no a tras el despido de Mario Salas y la búsqueda incesante de Marcelo Espina, Aníbal Mosa y Harold Mayne-Nicholls.

Si bien Mosa señaló tras el 2-1 del Cacique sobre La Serena que este domingo habrá claridad sobre la posición de Felipao, su representante Jorge Machado le dijo al CDF que "lo que impide hoy a Felipe salir de Brasil en su familia".

En esa línea, agregó que "la propuesta era una situación muy grande. El esfuerzo que hizo el presidente es muy grande y Felipe lo respeta" y que "el directorio de Colo Colo estuvo aquí e hizo una propuesta por Felipe: una propuesta muy buena".

De todas maneras, Machado dejó la puerta abierta para el futuro al selañar que "sería un placer para él trabajar en Colo Colo. Por trabajo seguro que iría". La agencia que gestiona la prensa de Big Phil twitteó que "no hubo acuerdo".

O técnico LUIZ FELIPE SCOLARI comunica que não houve acerto com o Colo Colo do . Agradeceu o interesse da diretoria do clube e ao presidente pela reunião realizada. pic.twitter.com/hYNWPrB06l