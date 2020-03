​¿Quién es Morrison Palma, la provocativa gema del América?

El delantero se burló de Sebastián Jurado, luego de la victoria de las Águilas en el Clásico Joven de la categoría Sub 20.

Con el paso de los años, el América se ha consolidado como una fuente inagotable de talentos y uno de los principales exportadores a Europa. La cantera de las Águilas cuenta con varias promesas de calidad, siendo Morris Palma uno de los más destacados de Coapa.

El delantero tuvo una extraordinaria actuación en la victoria ante , rival al que superaron en la Sub 20 por el amplio marcador de 4-0. Sin embargo, el buen papel que hizo en el campo se vio empañado por las burlas contra Sebastián Jurado en redes sociales.

¿Quieres saber qué ligas se atreven a seguir jugando al ⚽ a pesar de la pandemia de #coronavirus? 😷



🇧🇾 Liga Premier de Bielorrusia

🇧🇮 Liga Premier de Burundi

🇦🇴 Girabola de Angola

🇹🇲 Yokary League de Turkmenistán

🇸🇬 @SGPremierLeague de Singapur

🇦🇺 A League de pic.twitter.com/yoJufzWxzS — Goal en español (@Goal_en_espanol) March 20, 2020

"Solo 4 pepinazos. Otro gol a mi cuenta. He 'JURADO' no volverlo a hacer", escribió Morrison a través de su cuenta de Twitter. Luego, al ver las reacciones que tuvo la publicación, decidió borrarla y se limitó a festejar la victoria conseguida en el Clásico Joven de la Sub 20.

Más equipos

La burla tuvo una rápida respuesta por parte del arquero cementero: "Muy buen partido crack, tienes un gran futuro por delante. Así es el futbol... ganar, perder o empatar, hoy tocó así, después te veré en primera división! Un abrazo fuerte y Dios te bendiga".

Pero, ¿quién es esta joya de la que todos hablan tras la provocación redes sociales?

¿QUIÉN ES MORRISON PALMA?

Se trata de un delantero sumamente interesante, al que Miguel Herrera le echó el ojo en varias oportunidades e incluso lo tomó en cuenta para un amistoso contra en el semestre pasado, el cual culminó con el empate sin goles en el Soldier Field.

Palma cuenta con una técnica envidiable y un buen remate de cara al arco. Una prueba de ello es el golazo de chilena que le hizo a , emulando a Raúl Jiménez en lo que fue la goleada de los suyos por el contundente marcador de 5-1.