¿Qué enfermedad afecta a Martín Cauteruccio y no le permite jugar en Independiente?

El delantero del Rojo lleva más de dos semanas sin entrenar con sus compañeros y confirmó su diagnóstico en Instagram.

Martín Cauteruccio no solo no suma minutos en Independiente desde el triunfo en el clásico de Avellaneda, sino que además no puede entrenarse con sus compañeros desde la semana siguiente a aquella victoria. Ante Argentinos se habló de un cuadro estomacal y luego hepático con náuseas, vómitos y fiebre, pero casi dos semanas más tarde se confirmó que la bacteria que lo afecta es Salmonella.

De acuerdo al posteo realizado en su cuenta de Instagram, Caute confirmó que "estos días estuve realizando estudios para determinar qué era lo que me pasaba. Se descubrió que tenía salmonella, así que debo seguir en reposo y con tratamientos por unos días más. Los médicos del club determinarán el día que pueda regresar a entrenar con el grupo. Y nuevamente, gracias por su preocupación".

Si bien el diagnóstico de Salmonelosis llama rápidamente la atención, ya que se vincula a haber comido alimentos en mal estado, no provoca cuadros graves en adultos como sí ocurre en niños. De esta forma, el atacante podría estar disponible la próxima semana, cuando el Rojo deba enfrentar a River.