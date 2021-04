En Pumas aceptan que echan de menos a Carlos González

El zaguero aún no se encuentra al 100% de una molestia en el pie izquierdo que sufrió contra el San Luis.

En Pumas no tienen reparos en aceptar que la ausencia de Carlos González mermó para el torneo Guardianes 2021 de la Liga MX. Sin embargo, no creen que sea una justificación para el andar irregular del equipo que, por ahora, se encuentra fuera hasta de la zona para el Repechaje.

“Sí extrañamos a Charly. Nos aportaba muchísimo. Pero su ausencia no creo que sea el factor principal. Yo veo un factor mental. El torneo pasado se hizo un bueno y llegar a la final (del Guardianes 2020), no ganarla (vs León) y empezar de nuevo, mentalmente te cuesta", afirmó Luis Quintana en entrevista con W Deportes.

Para el defensa de los Felinos, quien ya casi se recupera de una lesión, la recuperación del plantel ha sido paulatina y confía en que en las cinco jornadas restantes saquen puntos para colarse a la Liguilla de manera directa o indirecta vía la Repesca.

"Me queda una semana para entrenar al parejo y fue rápido. Hemos ha ido mejorando y los próximos juegos son críticos. Tenemos que ganar y veo de menos a más al club y cerrando bien", indicó.