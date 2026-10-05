Previa del Paris Saint-Germain vs Le Mans en la Ligue 1: todo lo que necesitas saber

Paris Saint-Germain vs Le Mans: detalles del partido

Ligue 1 - Jornada 6 10 oct 2026 - 14:45 Parc des Princes

El partido entre Paris Saint-Germain F.C. y Le Mans FC comenzará el 10 de octubre de 2026 a las 18:45 GMT (14:45 EST / 19:45 BST / 20:45 SAST).

El vigente campeón recibe al recién ascendido Le Mans

El Paris Saint-Germain regresa a casa, al Parc des Princes, para recibir al recién ascendido Le Mans FC en la jornada 6 de la Ligue 1 2026/27. Tras el parón internacional de otoño, el equipo campeón de Luis Enrique aspira a ganar impulso en el campeonato doméstico y escalar hacia la cima de la clasificación. Para el conjunto de Patrick Videira, el viaje a la capital representa una prueba exigente mientras busca mantener su alentador inicio en la máxima categoría del fútbol francés.

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Les Parisiens encadenan porterías a cero antes del parón

El PSG afronta el choque del sábado en busca de su tercera victoria consecutiva en liga. Antes de la pausa internacional, el equipo de Luis Enrique logró una trabajada victoria por 1-0 a domicilio ante el Stade Brestois 29 en la jornada 4 gracias a un tanto tempranero de Ferran Torres en el minuto cuatro, seguida de un contundente triunfo por 6-1 entre semana frente al ŠK Slovan Bratislava en la Champions League. Impulsado por los creadores Vitinha, Ousmane Dembélé y Désiré Doué, el PSG buscará imponer pronto el control en casa.

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La sólida posición de media tabla de Les Sang et Or

El Le Mans FC viaja a París cómodamente instalado en la novena posición con siete puntos en sus primeros cinco partidos. El conjunto visitante se ha adaptado bien a las exigencias de la élite, con un balance de 2-1-2 antes del parón internacional. Respaldado por una defensa central disciplinada y transiciones rápidas por banda, el Le Mans intentará mantenerse compacto y cerrar los espacios interiores del PSG.

Duelo en el Parc des Princes

La última vez que ambos clubes se enfrentaron en la copa nacional, los goles de Désiré Doué y Bradley Barcola sellaron una victoria del PSG por 2-0. El PSG buscará controlar el ritmo a través de João Neves y Warren Zaïre-Emery, al tiempo que soltará por fuera a Khvicha Kvaratskhelia y Ousmane Dembélé para desarmar la línea defensiva rival. Mientras tanto, el Le Mans confiará en su disciplina por dentro y en las jugadas a balón parado para amenazar al contraataque. Con puntos importantes en juego en la Ligue 1, el duelo del sábado promete emociones desde el pitido inicial.

Noticias de los equipos y plantillas

Luis Enrique no podrá contar con dos opciones en el centro del campo para este partido. Warren Zaire-Emery y Senny Mayulu figuran ambos como lesionados, y no se ha confirmado ninguna fecha de regreso. Si hay novedades, se añadirán actualizaciones de la plantilla más cerca del inicio del encuentro.

El entrenador del Le Mans, Patrick Videira, también gestiona varias ausencias. Lucas Buades, Martin Rossignol y Erwan Colas no están disponibles por lesión, mientras que Djibril Sidibe cumple sanción. El Le Mans necesitará cubrir esos huecos en sus líneas defensiva y de mediocampo.

Forma

El PSG ha ganado dos partidos, ha empatado uno y ha perdido uno en sus últimos cuatro encuentros oficiales, siendo el más reciente una victoria por 1-2 a domicilio ante el Marsella en la Ligue 1. Su resultado más destacado en esa racha fue el 6-1 frente al Slovan Bratislava en la Champions League, aunque la derrota por 1-2 en casa ante el Mónaco representa un punto bajo notable. En esos partidos, el PSG ha marcado diez goles y ha encajado seis, un registro que refleja tanto su calidad ofensiva como su vulnerabilidad defensiva.

El Le Mans ha ganado uno, ha empatado dos y ha perdido dos en sus últimos cinco partidos, con una derrota por 2-1 ante el Guingamp en un amistoso como resultado más reciente. Su mejor resultado competitivo en esta racha fue una victoria por 2-1 a domicilio ante el Lorient en la Ligue 1, y también empató dos veces fuera de casa contra Lens y Niza. El Le Mans ha marcado ocho goles y ha encajado siete en esos cinco encuentros.

Historial de enfrentamientos

El enfrentamiento más reciente entre estos dos clubes tuvo lugar en la Coupe de France el 4 de febrero de 2025, cuando el PSG ganó 2-0 en casa del Le Mans. En los últimos cinco duelos directos entre Ligue 1, la Coupe de France y un amistoso, el PSG tiene una clara ventaja con cuatro victorias por una del Le Mans. La única victoria del Le Mans en ese registro llegó en un partido de Ligue 1 el 8 de mayo de 2010, cuando ganó 1-0 en casa.