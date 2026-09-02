Premier League - Jornada 3 5 sept 2026 - 10:00 City Ground, Nottingham

El Nottingham Forest vs Tottenham Hotspur comienza el 5 de septiembre de 2026 a las 10:00 EST y 15:00 GMT.

Un Spurs que ha gastado mucho aún necesita arrancar

El Tottenham evitó por poco el temido descenso la temporada pasada, pero pese al enorme gasto de este verano, ha arrancado con dos derrotas en dos partidos. ¿Podrá sacar un resultado en el City Ground ante el Nottingham Forest? A pesar de un desembolso de más de 350 millones, el Spurs ha comenzado la campaña con dos derrotas ante Brentford y Newcastle, y todavía no ha visto puerta.

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Forest sufre problemas de adaptación

También a las órdenes de un nuevo técnico, el Forest sigue adaptándose al sistema 3421 de Oliver Glasner. Eso sí, logró un empate 2-2 en Anfield ante el Liverpool en su último partido tras ponerse por delante dos veces. Glasner tendrá que corregir su rendimiento en casa, teniendo en cuenta que ha perdido sus dos partidos de esta temporada en el City Ground, ambos ante el Leeds United, uno en liga y el otro en la EFL Cup.

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Noticias de los equipos y datos clave

Ninguno de los últimos 10 enfrentamientos entre estos equipos ha terminado en empate.

El Tottenham todavía no ha marcado ningún gol en la Premier League, su peor arranque en una temporada en la máxima categoría desde 1974.

El nuevo fichaje del Forest Daniel Munoz ha ganado más entradas que cualquier otro defensa de la Premier League desde febrero de 2024.

Jugadores a seguir

El talismán del Forest Morgan Gibbs-White suma 13 goles en la Premier League en este año natural, más que cualquier otro jugador. Marcó contra el Liverpool en Anfield. El fichaje de alto coste Liam Delap esperará su primera titularidad con el Forest tras su llegada procedente del Chelsea.

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El Spurs ha fichado al controvertido extremo Mykhailo Mudryk cedido por el Chelsea. Está por ver si el ucraniano participa aquí o no, pero los nuevos centrocampistas Sandro Tonali and Mateus Fernandes seguramente serán titulares e intentarán ganar compenetración tras sus traspasos desde Newcastle y West Ham, respectivamente.

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Posibles alineaciones

Forest (3421): Sels; Cunha; Milenkovic, Murillo; Aina, Schlager, McAtee, Williams; Gibbs-White, Ndoye; Igor Jesus.

Spurs (4231): Kinsky; Gray, Van Hecke, Van de Ven, Robertson; Bentancur, Tonali; Porro, Fernandes, Tel; Marmoush.

Noticias de los equipos y plantillas

Oliver Glasner no podrá contar con el defensa Nicolo Savona ni con el centrocampista Ibrahim Sangare por lesión de cara a este partido. No hay sancionados en el equipo local y, por ahora, no se ha confirmado ninguna posible alineación. Se esperan más actualizaciones a medida que se acerque el inicio.

Roberto De Zerbi afronta una lista de ausencias más amplia en el lado del Spurs. Wilson Odobert, Xavi Simons y Pape Matar Sarr están descartados por lesión. No hay sancionados en el equipo visitante y no se ha publicado ningún once previsto. Se añadirán actualizaciones a medida que estén disponibles.

Forma

El Nottingham Forest ha firmado una victoria, dos empates y dos derrotas en sus últimos cinco partidos en todas las competiciones, aunque dos de esos resultados llegaron en amistosos de pretemporada. En competición oficial, su resultado más reciente fue un empate 2-2 en el campo del Liverpool en la Premier League, mientras que encajó derrotas consecutivas ante el Leeds United, 1-0 en liga y 2-0 en la Carabao Cup. El Forest marcó cuatro goles y encajó cinco en esta racha de cinco partidos.

Los últimos cinco partidos del Tottenham cuentan una historia igual de irregular. Su encuentro más reciente terminó con una derrota por 2-0 en casa ante el Newcastle United en la Premier League, y también perdió 3-0 fuera ante el Brentford en liga. Una victoria por 5-1 sobre el Charlton Athletic en la Carabao Cup dio algo de alivio, pero el equipo de De Zerbi solo ha marcado diez goles en esos cinco partidos y ha encajado ocho, con sus dos derrotas oficiales llegando ambas por márgenes de varios goles.

Historial de enfrentamientos

El enfrentamiento más reciente entre estos equipos tuvo lugar en marzo de 2026, cuando el Nottingham Forest ganó 3-0 fuera de casa al Tottenham en la Premier League. Ese resultado llegó después de una victoria del Forest por 3-0 en casa ante el Spurs en diciembre de 2025, lo que significa que el Liverpool logró seis goles sin respuesta en esos dos encuentros. En los últimos cinco enfrentamientos de Premier League, el Forest ha ganado cuatro y el Tottenham uno, con la única victoria del equipo visitante llegando en abril de 2024, cuando el Spurs ganó 3-1 en casa.

Clasificación

En la actual clasificación de la Premier League, el Nottingham Forest ocupa la 15.ª posición, mientras que el Tottenham Hotspur es 20.º antes de este partido.