Posible alineación del Ajax: García hace un cambio para la final

Ajax se mide al FC Utrecht por un billete para la fase de grupos de la Conference League. Óscar García, técnico del equipo, solo planea un cambio en el once para el domingo. El choque en el Kras Stadion de Volendam arranca a las 12:15 y se verá en directo en ESPN 1.

Maarten Paes seguirá en la portería. García mantiene la defensa: Anton Gaaei y Lucas Rosa en los laterales, con Aaron Bouwman y Youri Baas como centrales. El croata Josip Sutalo, que no quiere arriesgarse antes del Mundial, se pierde la final de los play-offs.

En el centro del campo tampoco hay cambios: Sean Steur y Davy Klaassen aportarán el impulso ofensivo, mientras que Jorthy Mokio, autor del gol ante el Groningen en semifinales, buscará el equilibrio.

Wout Weghorst no convenció ante el Groningen, así que cede su lugar a Kasper Dolberg. Steven Berghuis (derecha) y Mika Godts (izquierda) alimentarán al delantero danés.

El Ajax venció 2-0 al Groningen y el FC Utrecht superó 3-2 al Heerenveen. El ganador del domingo irá a la Conference League.

Alineación probable del Ajax: Paes; Gaaei, Bouwman, Baas, Rosa; Klaassen, Mokio, Steur; Berghuis, Dolberg, Godts.