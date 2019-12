Piojo Herrera: "Peláez me da un poco de risa"

El técnico Azulcrema se burló de las declaraciones del directivo del Rebaño, en las que asegura que llega al más grande de México.

La pretemporada de ha sido por demás ilusionante, pues el Rebaño ha conformado línea por línea uno de sus planteles más destacados en los últimos años. En buena medida, el éxito Rojiblanco se debe a Ricardo Peláez, directivo que llegó este torneo y ha entregado buenas cuentas al momento.

Miguel Herrera conoce a Peláez desde hace muchos años, coincidiendo cuando trabajaron en América y la Selección mexicana. El Piojo no se guardó nada, y fiel a su estilo criticó abiertamente a su excolega.

En entrevista para TUDN, el entrenador de las Águilas cuestionó el discurso del flamante directivo Rojiblanco: "Han armado un gran equipo. Me da risa un poco, y mira que lo aprecio y lo quiero de verdad porque llegué a tener una gran amistad con él, con Ricardo, ya lleva tres equipos en el que lo oigo decir: 'Llegué al mejor equipo de , al más grande de México', porque lo dijo en América, lo dijo en y ahora lo dice en Chivas”.

Igualmente, Herrera señaló que la gestión de Ricardo está sostenida en fuertes inversiones, situación que no sucedió cuando hicieron dupla en América: “Ha armado un buen plantel, tanto en Cruz Azul como en Chivas le han soltado la cartera, que no pasó en América, porque yo mientras estuve en este plantel mantuvimos un perfil bajo, con buenas selecciones, con buenos jugadores, no tuve 50 millones de dólares, ni 100, pero a fin de cuentas armamos planteles que dan resultados".