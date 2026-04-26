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Pierre van HooijdonkNOS Studio Voetbal
Sydney Jordan

Traducido por

Pierre van Hooijdonk sorprende con el llamativo sucesor de Ayase Ueda

A. Ueda
Feyenoord
Ajax
Eredivisie

Pierre van Hooijdonk sorprendió en «NOS Studio Voetbal» al proponer un inesperado sustituto para el delantero del Feyenoord, Ayase Ueda. 

Ueda marcó dos goles ante el FC Groningen (3-1) y ya lleva 25 esta temporada en la VriendenLoterij Eredivisie. Ricky van Wolfswinkel lo elogia: «El segundo gol es pura clase; pocos lo hacen así».

Van Hooijdonk cree que el actual máximo goleador de la Eredivisie podría marcharse y, al ser preguntado por un sustituto, responde: 

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«Kasper Dolberg», responde el Steenberger. El presentador, Sjoerd van Ramshorst, repite la respuesta con sorpresa: «¿El del Ajax?». El público se ríe. 

El danés apenas juega en Ámsterdam, pero Van Hooijdonk destaca sus cualidades y recuerda que Jordi Cruyff le ha dado luz verde para salir. 

«Jugó con Tadic, Ziyech y Van de Beek, entonces era un crack. No creo que haya perdido eso. Cumple con los principios del Ajax, es técnico y muy ingenioso en el remate», concluye Van Hooijdonk. 

Van Wolfswinkel comparte la opinión de Van Hooijdonk: cree que Dolberg encajaría en el actual Feyenoord en racha. Ron Jans, más cauteloso, elogia al danés pero considera que, con un nuevo entrenador y la posible salida de Weghorst, es el Ajax quien lo necesita.

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