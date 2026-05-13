Pep Guardiola hace unas declaraciones sorprendentes sobre Nathan Aké

Pep Guardiola habló sobre Nathan Aké en la rueda de prensa previa al partido del Manchester City contra el Crystal Palace. El defensa holandés, con 58 internacionalidades, podría dejar el club tras seis temporadas.

Aunque Guardiola lo valora, el defensa apenas ha jugado: solo 1535 minutos esta temporada. Se rumorea que podría fichar por la Serie A tras el verano.

Sin embargo, Guardiola quiere que se quede: «Me gustaría que se quedara con nosotros, pero no sé qué va a pasar».

Lo elogia: «Pocos jugadores son tan fiables como él. En concentración y cumplimiento de su tarea, Nathan es uno de los mejores que he visto; es increíble».

Guardiola justifica su escasa participación: «Le cuesta jugar cada tres días, pero cuando lo hace está ahí». Y recuerda: «Contra el Brentford jugó un partido completo ante Schade y Thiago, que se metían constantemente en profundidad. ¡Vaya, Nathan!».

Por eso, su marcha sería un golpe duro. «Es uno de los mejores compañeros que he visto: un fichaje increíble, fiable y de primera», concluye Guardiola.

Aké fue fichado del Bournemouth en el verano de 2020 por unos 45 millones de euros. El zurdo vistió la camiseta del Manchester City en 175 partidos y ganó cuatro ligas nacionales y una Liga de Campeones. A pesar de su situación actual en Inglaterra, Aké parece tener asegurada una plaza en la convocatoria de Ronald Koeman para el Mundial.