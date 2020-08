Odriozola y su particular récord: 1 título cada 122 minutos

Con solo 10 encuentros disputados en la 19/20, el lateral ha conquistado cinco títulos: LaLiga, Supercopa, Bundesliga, Champions y DFB-Pokal.

Álvaro Odriozola regresa al , y lo hace para quedarse. El futbolista ha terminado su cesión con el Bayern de Munich, y lo ha hecho de forma brillante: conquistando la Champions.

De esta forma, vuelve con un récord de lo más particular. El ex de la ha conseguido un título cada 122 minutos. En Madrid esta temporada solo ha jugado cuatro partidos: ante el , el , fue titular en (fue expulsado) y otro ante el , contra el que jugó los 90 minutos. Con el cuadro blanco ha conseguido la Supercopa de , a pesar de no contar con minutos en el primer trofeo del 2020.

10 partidos, 5 títulos: datos incuestionables

Odriozola solo ha jugado 10 partidos entre los dos clubes en la temporada que acaba de finalizar. 613 minutos en los que ha jugado 344 en Liga, 153 en la , 109 en la Champions y solo 7 en la Copa germana. Unos datos que recalcan y dejan todavía más claro el registro entre títulos conseguidos y minutos disputados por el lateral, que llega a Madrid para competir por la titularidad.

Con estos datos, el palmarés esta temporada es impecable de Odriozola: Bundesliga, DFB-Pokal, Champions, , y . 5 títulos en una temporada de ensueño para el donostiarra a pesar de no jugar demasiado.