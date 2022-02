Oblak: "De esta manera no vamos a entrar en Champions"

El encuentro ante el Levante ha puesto de manifiesto la crisis que sufre esta temporada el Atlético de Madrid. La derrota ante el cuadro granota ha dejado contra las cuerdas a un Atlético silbado por su afición y que no termina de levantar cabeza.

Tras el choque, uno de los capitanes, el esloveno Jan Oblak, ha dado la cara. En declaraciones a "Movistar", el guardameta colchonero fue claro sobre la situación que está viviendo su equipo.

"Cualquier equipo sabe jugar y si no estamos al máximo no se puede ganar. No hemos hecho un buen partido en general. Es un momento muy difícil, pero tenemos que ser mejores todos. Dar todos muchos más. De esta manera no vamos a entrar en Champions", expresó.

Confía en revertir la situación

"Los pitos no los he escuchado, pero seguro que la afición no está contento. Pido que la gente confíe en nosotros. Solo todos juntos vamos a salir de esto".

Definición de una situación "alarmante"

"Alarmante es la posición en la que estamos. No es en la posición que tiene que estar en este club. No es sufiente hablar. Tenemos que subir el nivel si quieremos entrar en Champions", analizó.

