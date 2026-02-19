Nottingham Forest vs. Liverpool, Premier League: Dónde ver el partido online, streaming en vivo, canales de TV y hora de inicio

Nottingham Forest y Liverpool saltan al campo el próximo domingo 22 de febrero, a las 15:00 horas (tiempo de España), en un duelo correspondiente a la 28.ª jornada de la Premier League 2025/26. El partido se disputará en el City Ground, en Nottingham.

Aquí, GOALte trae todo lo que necesitas saber sobre cómo verlo, incluido el canal de TV, detalles de streaming y más.

Cómo ver Nottingham Forest vs Liverpool, Premier League 2025-26: Canales de TV y transmisiones en vivo

El partido estará disponible en España a través de DAZN, DAZN 1, DAZN 1 Bar, mientras que en México se podrá seguir por FOX One.

En Sudamérica el duelo será transmitido por Disney+. En Estados Unidos la transmisión del compromiso estará a cargo de Peacock.

Cómo ver desde cualquier lugar con VPN

Si estás en el extranjero, es posible que necesites utilizar una red privada virtual (VPN) para ver los partidos con tu servicio de streaming habitual. Una VPN, como NordVPN, te permite establecer una conexión segura en línea al hacer streaming. Si no estás seguro de qué VPN usar, consulta la guía de GOAL sobre las mejores VPNs para streaming de deportes.

Hora de inicio del partido Nottingham Forest vs Liverpool

Premier League - Premier League City Ground, Nottingham

El partido se disputa este domingo 22 de febrero a las 15:00 horas (tiempo de España) y tendrá como escenario el estadio City Ground.

México: 08:00 horas

Argentina: 11:00 horas

Estados Unidos: 09:00 horas (tiempo del este)

Últimas noticias y posibles alineaciones

Noticias del Nottingham Forest

A solo tres puntos de la zona de descenso, el Nottingham Forest intenta volver a ganar tras tres jornadas para respirar un poco más en la tabla. Ocupando la 17.ª posición con 27 puntos, el Forest contará con el debut de Vítor Pereira, anunciado el pasado lunes para sustituir al destituido Sean Dyche.

Noticias del Liverpool

Tras poner fin a la imbatibilidad del Sunderland en el Stadium of Light en la última jornada, el Liverpool busca construir una racha positiva para consolidarse como un firme candidato a un puesto en la próxima edición de la Champions League. Sexto con 42 puntos, los Reds están a solo tres puntos del Top 4.

