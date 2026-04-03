Neymar se disculpa profundamente por su comentario sobre el árbitro: «Seguramente tendrá la regla»

Neymar está siendo objeto de duras críticas tras el partido entre el Santos y el Remo (2-0) disputado en la madrugada del jueves al viernes. El máximo goleador de todos los tiempos de la selección brasileña no quedó satisfecho con el árbitro Sávio Sampaio y lo expresó de una manera llamativa, lo que provocó un gran revuelo.

En los últimos compases del partido, Neymar simuló una falta en un tiro libre. El rival, Diego Hernández, no lo vio con buenos ojos y cometió una dura falta sobre el extremo de 34 años.

Neymar protestó ante Sampaio y recibió una tarjeta amarilla por ello, tras lo cual la estrella brasileña expresó su frustración en una entrevista tras el partido.

«Esto es realmente injusto», comenzó Neymar, quien también arremetió contra Hernández. «Simplemente recibo una entrada brutal por detrás, totalmente innecesaria al final del partido».

«No era la primera vez, sino ya la tercera o cuarta. Solo me acerqué a él y le dije: “¿Te has vuelto loco?”. Y entonces ya me sacaron la amarilla».

Neymar no estaba nada de acuerdo con esta decisión y sacó una conclusión llamativa sobre el árbitro. «Pero bueno, Sampaio es así. Seguramente estará de mal humor».

Esta declaración parece haber sentado mal a mucha gente y Neymar está recibiendo duras críticas en las redes sociales. El mes pasado, el defensa de la Serie A brasileña Gustavo Marques (Red Bull Bragantino) ya recibió una suspensión de doce partidos por comentarios sexistas. Neymar, por el momento, no ha recibido ninguna suspensión.