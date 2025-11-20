+18 | Contenido Comercial | Se aplican Términos y Condiciones | Juega Responsablemente | Principios editoriales
Esta página contiene enlaces de afiliados. Cuando compra a través de los enlaces proporcionados, es posible que ganemos una comisión.
Serie A
team-logoSSC Nápoles
Diego Armando Maradona
team-logoAtalanta
Mira el partido (México y Sudamérica)Mira el partido (España)
Andrés Roberto Flores Bocanegra

Napoli vs. Atalanta, Serie A: Dónde ver el partido online, streaming en vivo, canales de TV y hora de inicio

Cómo ver el partido de la Serie A entre Napoli y Atalanta, así como la hora de inicio y noticias del equipo.

Napoli recibe a Atalanta este sábado 22 de noviembre a las 20:45 horas (España) en el estadio Diego Armando Maradona, por la décima segunda jornada de la temporada 2025-2026 de la Serie A.

Sigue aquí en directo el Napoli vs. Atalanta de la Serie A 2025-26

Los Azzurri llegan al compromiso después de perder por marcador de 0-2 a manos de Bolonia en la fecha 11. El equipo dirigido por Antonio Conte es cuarto en la clasificación con 22 puntos.

Por su parte, la Dea cayó por 0-3 frente a Sassuolo en su más reciente partido de liga. El cuadro a cargo de Raffaele Palladino es décimo tercero en la tabla con 13 unidades.

Aquí GOAL te ofrece todo lo que necesitas saber sobre cómo ver el partido, incluyendo el canal de TV, detalles de transmisión y más.

Serie A
Atalanta crest
Atalanta
ATA
Fiorentina crest
Fiorentina
FIO
Serie A
Roma crest
Roma
ROM
SSC Nápoles crest
SSC Nápoles
NAP

Cómo ver Napoli vs Atalanta, Serie A 2025-26: Canales de TV y transmisiones en vivo

PAÍS O ZONACANAL O STREAMING
EspañaDAZN
SudaméricaDisney+
MéxicoDisney+
Estados UnidosDAZN, Paramount+

El partido estará disponible en España a través de DAZN, mientras que en México se podrá seguir por Disney+.

En Sudamérica el duelo será transmitido por Disney+. Finalmente, en Estados Unidos la transmisión del compromiso estará a cargo de DAZN, Paramount+.

Cómo ver desde cualquier lugar con VPN

Si estás en el extranjero, es posible que necesites usar una red privada virtual (VPN) para ver los juegos usando tu servicio de transmisión habitual. Una VPN, como NordVPN, te permite establecer una conexión segura en línea al transmitir. Si no estás seguro de qué VPN usar, consulta la guía de GOAL sobre las mejores VPNs para transmitir deportes.

Hora de inicio de Napoli vs Atalanta

crest
Serie A - Serie A
Diego Armando Maradona

El partido se disputa este sábado 22 de noviembre a las 20:45 horas (tiempo de España) y tendrá como escenario el estadio Diego Armando Maradona.

  • México:13:45 horas
  • Argentina:16:45 horas
  • Estados Unidos:14:45 horas (tiempo del este)

Noticias del equipo y escuadras

SSC Nápoles contra Atalanta alineaciones

SSC NápolesHome team crest

3-4-2-1

Formación

3-4-1-2

Home team crestATA
32
V. Milinkovic-Savic
31
S. Beukema
4
A. Buongiorno
13
A. Rrahmani
70
N. Lang
8
S. McTominay
68
S. Lobotka
22
C
G. Di Lorenzo
3
M. Gutierrez
7
David Neres
19
R. Hoejlund
29
M. Carnesecchi
19
B. Djimsiti
69
H. Ahanor
4
I. Hien
8
M. Pasalic
13
Ederson
16
R. Bellanova
15
C
M. de Roon
77
D. Zappacosta
11
A. Lookman
17
C. De Ketelaere

3-4-1-2

ATAAway team crest

NAP
-Alineación

Suplentes

Manager

  • A. Conte

ATA
-Alineación

Suplentes

Manager

  • R. Palladino

Lesiones y jugadores suspendidos

Lesiones y suspensiones

Lesiones y suspensiones

Noticias del Napoli

La Viola se encuentra sumida en una escandalosa crisis, aún en búsqueda de su primera victoria en la temporada.

Noticias del Atalanta

La Vecchia Signora parece empezar a hacer ruido de cara al inminente mercado invernal, con diferentes rumores que los ligan a futbolistas como Morten Hjulmand, Granit Xhaka, Christian Mawissa, Pierre-Emile Hojbjerg y Rodrigo Mendoza.

Cómo llegan al partido

NAP
-Formulario

Gol marcado (encajado)
4/3
Partidos de más de 2.5 goles
1/5
Ambos equipos anotaron
1/5

ATA
-Formulario

Gol marcado (encajado)
3/6
Partidos de más de 2.5 goles
1/5
Ambos equipos anotaron
2/5

Historial de Enfrentamientos Directos

NAP

Últimos partidos

ATA

3

Victorias

0

Empates

2

Victorias

7

Goles marcados

9
Partidos de más de 2.5 goles
4/5
Ambos equipos anotaron
2/5

Clasificación

Enlaces útiles

Anuncios
0