'No podemos seguir así': el presidente del Napoli critica a la FIFA y la UEFA por las lesiones de los jugadores durante el servicio internacional y exige ventanas de transferencia adicionales y compensación

A principios de esta semana, la sensación del Barcelona Lamine Yamal se retiró del equipo nacional de España para los partidos de noviembre, citando problemas de lesiones, lo que molestó a la Real Federación Española de Fútbol (RFEF). Tras la decisión de Yamal, la RFEF emitió un comunicado expresando su sorpresa.

"Este procedimiento se llevó a cabo sin comunicación previa con el personal médico de la Selección Nacional, con conocimiento de los detalles solo a través de un informe recibido a las 22:40 de anoche, que indicaba la recomendación médica de descanso por 7-10 días", decía el comunicado emitido el martes. "Dada esta situación, y priorizando en todo momento la salud, seguridad y bienestar del jugador, la Real Federación Española de Fútbol ha tomado la decisión de liberar al atleta de la convocatoria actual. Confiamos en que se recuperará bien y le deseamos una pronta y completa recuperación".

Antes de convocar a Yamal en su equipo para los partidos de noviembre, el entrenador de España Luis De La Fuente había justificado su decisión de elegir al adolescente por sus recientes apariciones para el Barcelona, afirmando que estaba en "perfectas condiciones". Con Yamal enfrentándose a problemas de condición física esta temporada, la insistencia de la RFEF en convocarlo ha generado informes de tensión entre la organización y el Barcelona.

Un problema similar ha ocurrido en Francia, donde Paris Saint-Germain vio a Ousmane Dembele descartado por varias semanas después de jugar para su equipo nacional, causando otro enfrentamiento público entre el club y la asociación nacional. El entrenador de Francia Didier Deschamps dejó a Dembele fuera de su última convocatoria después de que el ganador del Balón de Oro sufriera otra lesión mientras jugaba en la Liga de Campeones para el PSG.