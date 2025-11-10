AFP
'No estoy haciendo un buen trabajo' - Antonio Conte insinúa su salida del Napoli tras notar 'falta de deseo de luchar' en Scott McTominay y compañía
La evaluación franca de Conte tras la derrota ante Bologna
Conte no se anduvo con rodeos tras la decepcionante derrota 2-0 del Napoli ante el Bologna el domingo. Los goles de Thijs Dallinga y Jhon Lucumí sellaron la victoria para el Bologna en el Stadio Renato Dall’Ara, hundiendo aún más al Napoli en la tabla de la Serie A.
En declaraciones a DAZN y en la conferencia de prensa posterior al partido, Conte manifestó su profunda preocupación por la falta de energía y compromiso del equipo.
“Necesitábamos más intensidad en todos los aspectos. Lo decepcionante es que ellos mostraron más positividad y deseo que nosotros”, señaló Conte, refiriéndose al desempeño del Bologna. “Esto debería hacernos reflexionar. Es la quinta derrota que sufrimos en lo que va del año. Significa que necesitamos pensar y actuar, algo que ya hemos empezado. Ellos jugaron el jueves y aún así parecían más agresivos; nosotros intentamos cumplir nuestra tarea hasta que el partido estuvo igualado, pero no fue suficiente.”
Preocupaciones sobre la química del equipo y el espíritu de lucha
Conte profundizó sobre los problemas estructurales que afectan a su equipo, señalando una preocupante falta de unidad y determinación. “Han pasado tres o cuatro meses y no hay química, no hay deseo de luchar juntos. No sé si podremos cambiar la situación”, admitió. “No quiero estar con alguien que se rinde; todos debemos asumir nuestra responsabilidad. Yo soy el primero. No hay trasplantes de corazón: cada uno debe redescubrir su espíritu y su garra”.
El exentrenador de Chelsea e Inter tampoco esquivó la autocrítica, reconociendo que el bajo rendimiento refleja su capacidad para motivar al grupo. “A menudo pensamos que el cambio puede ocurrir de la noche a la mañana. Lo que hemos hecho no debe ser olvidado, pero debemos seguir trabajando. Preguntémonos si estamos haciéndolo bien y con el mismo deseo de revancha que la temporada pasada. Estoy decepcionado porque no veo la energía en los chicos; significa que no estoy haciendo un buen trabajo”, confesó Conte.
Højlund, la única nota positiva en una actuación desastrosa del Napoli
A pesar del desastre colectivo frente al Bologna, Conte señaló a Rasmus Højlund como un jugador que mostró destellos de promesa. El Napoli no logró registrar ni un solo disparo a puerta, una estadística que refleja la crisis ofensiva del equipo, pero el esfuerzo individual de Højlund no pasó desapercibido para el entrenador.
“No me molestó Højlund hoy; quizás fue el mejor jugador en el campo. Atacó los espacios, se mantuvo firme y generó oportunidades, aunque si juzgas el rendimiento solo por los goles, todo se vuelve relativo. Habíamos preparado ciertas jugadas y deberíamos haberlo apoyado más”, explicó Conte. “Honestamente, para mí fue el mejor del equipo: se mantuvo firme, atacó la profundidad y provocó problemas a Lucumi. Luego, si evaluamos solo si anotó o no, es otra historia. Manejó varios balones y nos faltó apoyo. Su juego fue bueno.”
¿Qué sigue para Napoli y Conte?
La derrota ante Bologna dejó al Napoli en cuarto lugar de la Serie A, con 22 puntos en 11 partidos. Su forma reciente es preocupante, con dos derrotas en sus últimos cinco encuentros de liga. En el duelo contra Bolonia, el equipo fue superado por un rival directo, que ahora suma 21 puntos, apenas un puesto por debajo en la tabla. La escasa efectividad ofensiva de Napoli quedó patente: solo un tiro a puerta frente a cuatro del Bolonia.
Los comentarios de Conte probablemente desencadenarán intensas discusiones con la directiva del club. Sus declaraciones reflejan que estas preocupaciones no son nuevas y ya se habían comunicado internamente. Los próximos partidos serán clave para determinar si Conte puede “cambiar la situación” o si su etapa en Nápoles está cerca de concluir. El equipo ahora se prepara para enfrentar al Atalanta en la Serie A tras el parón internacional.
