Nápoles-Lecce 2-1: el marcador

Nápoles-Lecce 2-1
Goles: 3' de la 1.ª parte Siebert, 1' de la 2.ª parte Hojlund, 20' de la 2.ª parte Politano
NÁPOLES (3-4-2-1): Meret; Beukema, Buongiorno, Olivera; Politano (desde el 28' de la 2.ª parte, Gutiérrez), Gilmour, Anguissa (desde el 1' de la 2.ª parte, McTominay), Spinazzola (desde el 28' de la 2.ª parte, Mazzocchi); Elmas (desde el 1' de la 2ª parte De Bruyne), Alisson Santos (desde el 40' de la 2ª parte Nascimento); Hojlund. Entrenador: Antonio Conte.
LECCE (4-3-3) Falcone; Danilo Veiga, Siebert, Thiago, Gallo (min. 34 de la 2ª parte Ndaba); Ngom (min. 41 de la 2ª parte Fofana), Ramadani, Coulibaly (min. 1 de la 2ª parte Gandelman); Pierotti (min. 34' de la 2ª parte N'Dri), Stulic (min. 12' Cheddira), Banda. Entrenador: Di Francesco
Árbitro: Abisso
Amonestados: 19' 1.ª parte Siebert