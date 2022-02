Nadie quiere que funcione bien el VAR

Desde esta humilde tribuna de opinión se ha denunciado cien veces. Así que, camarero, otra ronda. Aunque no sirva para nada. Aunque nadie lo quiera arreglar. Aunque todo el mundo sepa que hay un problema bestial y todos adopten la táctica del avestruz. Aunque todo el mundo sepa la raíz del problema y nadie quiera meterle mano. Aunque a nadie le importe. Nuestro fútbol jamás crecerá si no arregla el grave problema que, durante años, tiene con los árbitros. Blindados por un reglamento que interpretan al pie de la letra, pero sin atender al espíritu del juego, sus esencias y el sentido común, los árbitros de este país están logrando que el aficionado enloquezca a cada jornada que pasa. No es que nadie quiera entender qué se pita, es que el criterio es aleatorio, caprichoso, y nadie, por muy buena voluntad que le ponga, sabe qué se pita y qué no. Un día es una cosa y al siguiente, su contraria. Siempre hay una excusa para defender lo indefendible: una circular barata, una zona “dogso” y una pamema nueva. No se entiende nada. De bochorno en bochorno, hasta el ridículo final, el arbitraje, con la magnífica herramienta del VAR a su disposición, sigue aplicando un desesperante criterio de geometría variable, donde nadie sabe qué es penalti y qué no, qué es agresión y qué no, qué entrada es roja y cuál no. Luego está el tema de las manos, que está fuera de concurso, porque ni los propios árbitros, ni ex árbitros, se ponen de acuerdo en qué es mano y qué no lo es. Algunos quieren que los jugadores tengan las manos atadas y así es imposible. Otros no han jugado al fútbol en su vida, como algunos periodistas, y se dedican a interpretar norma,sin aplicar el espíritu del reglamento. Todo lo resiste una palabra: interpretación. ¿Por qué se ha pervertido el VAR? ¿Por qué nadie lo perfecciona? Hay quien dice que lo mejor es quitar el VAR. ¿Es mejor quitar algo que perfeccionarlo? ¿En serio?





Sencillo. Aquí se ha repetido decenas de veces. Hoy toca la enésima. Un día sale Velasco a presumir de nivel de índice de aciertos mientras la gente ve que esto es un desgobierno y al siguiente aparece Cantalejo asegurando que ya no se pitarán “penaltitos” pero la gente ve que se siguen pitando. Hay un problema de credibilidad terrible. La cuestión, insisto, es ¿por qué se ha pervertido el VAR? Porque no hay un cuerpo único de VAR. No se puede ser delegado sindical y presidente de una empresa a la vez. No se puede poner a la zorra a cuidar las gallinas. No puede enjuiciar las jugadas un árbitro sabiendo que al día siguiente estará en activo y le tocará a otro colega hacerlo con él. Se necesita un cuerpo específico de VAR. Como en la NBA y la NFL. Se necesita gente INDEPENDIENTE, con un criterio único, con formación adecuada y que no contribuye al clientelismo y corporativismo. Si esto no pasa, la calidad del arbitraje, que cada día que pasa empeora, será aún más baja.





Sí, también hay que hacer autocrítica. A los periodistas nos falta pedagogía, instrucción arbitral y conocimiento de las normas de un juego sobre el que hablamos y del que, en muchas ocasiones, no tenemos ni idea. Algo parecido se puede aplicar al gremio de los futbolistas y entrenadores, aunque en este caso parece bastante más grave, porque ellos se ganan la vida atendiendo a unas normas que, en muchísimos casos, desconocen. Sí, los periodistas y los futbolistas son igual de malos o buenos que los árbitros. Y sí, uno cree en la honestidad de los colegiados como cree en la de los albañiles, periodistas o fontaneros. Lo hay buenos y malos. Y los hay honestos y menos honestos. Sí, arbitrar es realmente difícil; y sí, es más fácil creer en conspiraciones que en errores puntuales.





Lo que no tiene un pase es que el problema arbitral lleve años sin tener una solución porque a los clubes les interesa que los árbitros siempre sean los malos de la película, porque así tienen una coartada perfecta para tapar sus derrotas o fracasos. ¿Por qué nadie exige un cuerpo específico de VAR? ¿Por qué los clubes no dejan de protestar y proponen un nuevo plan de actuación? ¿Por qué los propios colegiados no piden un sistema mejorado? ¿Por qué la RFEF, LaLiga y los clubes no se ponen manos a la obra? Y lo más surrealista ¿cómo es posible que los periodistas, que tenemos una gran responsabilidad, no denunciemos que debe existir un cuerpo específico e independiente de VAR? ¿cómo es posible que el periodismo no dedique ni siquiera un par de portadas a esta cuestión? ¿cómo se puede comer que la prensa prefiera mirar para otro lado? ¿por qué? Es muy fácil decir que los árbitros son muy malos, que van a favor de este o del otro, que hay una conspiración, que pitan lo que les interesa y que si la abuela fuma. La pregunta es ¿por qué nadie exige un cuerpo específico de VAR? Sencillo. Algunos dejarían de cobrar, otros perderían poder y otros, cuando la calidad arbitral mejorase, se quedarían sin excusa para tapar sus derrotas. Todo forma parte de una industria podrida. Nadie quiere mejorar el arbitraje. Nadie quiere que funcione bien el VAR. Es más fácil cambiar todo para que nada cambie. El fútbol pide a gritos un cuerpo único de VAR. Uno independiente. Pero todos guardan la ley del silencio. Que es la del vago. O la del que se pasa de listo. Y eso, por más que duela, con perdón, es una p... vergüenza.

Rubén Uría