Morales, contento con el recibimiento en Guastatoya

El defensa habla de su nueva etapa en los Pecho Amarillo.

Rubén Darío Morales es uno de los refuerzos de Guastatoya para el Apertura 2019 de la Liga Nacional. Y el defensa se mostró muy contento por el trato que ha recibido desde su llegada a su nuevo equipo, con el que espera conqusitar un título.

"Vengo de un gran equipo como Comunicaciones, pero cuando Guastatoya me llamó me sentí contento porque desde el inicio me trataron bien, tengo muchos retos y metas para el campeonato, me gusta trabar duro, con humildad y sacrificio", dijo Morales.

Además, el zaguero le mandó un mensaje a toda la afición de los Pecho Amarillo. "Solo les digo que dejaré todo dentro de la cancha, eso me ha caracterizado en mi carrear, todos los que estamos acá queremos aportar y dar lo máximo de nosotros, tenemos un bonito grupo para volver a ser campeones”.