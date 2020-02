Miguel Herrera preferiría a Óscar Jiménez sobre Ochoa

El juego de pies de Memo Ochoa no tendría muy satisfecho al Piojo.

Aunque el América venció a , el gol de los Gallos llegó gracias a un error de Memo Ochoa, desatándose una vez más una ola de críticas contra el portero cuatro veces Mundialista.

Pero la inconformidad con Francisco Guillermo no vendría solo desde la afición, pues según información de ESPN, el Piojo preferiría tener a otro arquero desde el inicio: “Miguel Herrera en realidad prefiere a Jiménez como su portero titular, no a Guillermo Ochoa, el Piojo quiere a Jiménez en el arco como titular, pero la orden de que sea Memo viene de arriba, no lo puede mover y hay ya algunos roces en entrenamientos entre el Piojo y Ochoa”, dijeron Adal Franco y Álvaro Morales esta mañana.

Igualmente, se argumenta que el principal descontento del estratega Azulcrema vendría con la forma en su arquero saca el balón desde atrás: “Miguel Herrera le pide mucho a Ochoa que salga jugando con los pies, Ochoa no va cambiar y no quiere, pero siente una presión de parte del Piojo para jugar con los pies, para que los defensas se lo den y lo que está haciendo Ochoa en los partidos es gritarles a sus defensas ‘no me la den porque voy a dividir’. Óscar Jiménez es el favorito del Piojo, pero por órdenes de arriba Ochoa se va a mantener",

El oriundo de Guadalajara llegó al Nido como el refuerzo estrella para el Apertura 2019, luego de un prolongado paso por el futbol europeo. Memo es el jugador mejor pagado del plantel, llevándose al mes más de 7 millones de pesos.