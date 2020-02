Mier sobre Chicote: "Tienes que ser inteligente para darte cuenta a dónde vas"

El defensa cuestionó la actitud de su compañero, sabiendo que las críticas no dejarán al Rebaño.

Luego de que Cristian Calderón fuera captado la noche del pasado domingo en la Feria de Ameca, Hiram Mier explicó que el lateral izquierdo debería ser consciente de los lugares a los que asiste. "Tienes que ser inteligente para darte cuenta a dónde vas, con quién estás. Es individual, es la manera de pensar", mencionó el central en conferencia de prensa.

Uno de los capitanes del equipo de Luis Fernando Tena explicó que se deben cuidar los momentos para cualquier acción. "Creo que hay tiempo para todo. Somos seres humanos, tenemos derecho a divertirnos, pero no porque estés bien o mal puedes hacerlo", consideró.

Por otro lado, en el Guadalajara entienden que no han cumplido con lo que se esperaba de la plantilla, donde han dejado escapar jornadas. "No hay tiempo, era iniciar desde la primera jornada iniciar ganando y buscar puntos para estar en los primeros lugares y que como lo mencioné no se ha dado", puntualizó.

Trasciende que Chicote Calderón será sancionado económicamente por faltar al reglamento interno del equipo, en medio del compromiso firmado con Ricardo Peláez al principio de torneo que violó con la trasnochada.