Míchel confiesa que 'rezaron' para fichar a Dinenno

El técnico español contó cómo fue el proceso de seguimiento a su nueva figura.

Pumas volvió a acertar en el proceso de fichar un centro delantero. Juan Ignacio Dinenno se ha ganado los elogios del futbol mexicano por sus cualidades en el área, llegando después de un magnífico paso por el futbol colombiano, donde anotó 27 goles en 2019.

Pero esta contratación no se gestó de un día a otro. En entrevista con Fox Sports, Míchel González contó cómo se dio el movimiento, siguiéndolo por un largo tiempo: "Nosotros tuvimos información de Juan Dinenno hace tres meses y estuvimos durante dos meses rezando para que nadie se diera cuenta de que ese jugador estaba en el mercado y a ese precio. Durante ese tiempo, lo que intentamos fue buscar soluciones para dar la salida a otros jugadores que facilitaran la llegada de Juan", expresó.

Al ser cuestionado respecto a los motivos por los que el argentino no ha jugado ningún partido del certamen como titular, el español considera que aún debe adaptarse a la Ciudad de y al club: "Ha estado haciendo pretemporada especial en . Hay una situación añadida, el estrés de 'me voy a Pumas o me quedo en ' y hay que darle su tiempo, afortunadamente se está saltando ese tiempo de adaptación. No intentamos que él sea un jugador importante en tres fechas, sino en mucho tiempo", cerró.

El inicio de Dinegol con Universidad Nacional ha sido cercano a la perfección, marcando tres goles en solo 114 minutos disputados. Los dos partidos que anotó, su equipo se llevó el partido.