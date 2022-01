En México, ¿qué canal transmite Barcelona vs Mallorca por LaLiga y a qué hora es?

Una nueva era inició en Barcelona. Con Xavi como entrenador, el espectador culé está ilusionado de recomponer el rumbo y pelear por LaLiga 2021-22. En este inicio de 2022, los Blaugranas buscan arrancar con el pie derecho con una victoria en calidad de visitante

Ante la expectativa que genera el partido de la Jornada 19, los aficionados mexicanos quieren saber en dónde se transmite el encuentro. Y para que estén al tanto, en GOAL te damos la fecha y el canal donde se puede ver en vivo.

Contenidos:

FECHA, DÍA Y HORARIO DEL MALLORCA VS BARCELONA

El partido se juega el sábado 20 de noviembre a las 14:00 horas, tiempo del Centro de México y 15:00 en el Sureste. En el Noroeste comenzará a las 12:00 horas y en el Pacífico a las 13:00.

TRANSMISIÓN DEL MALLORCA VS BARCELONA

Solamente la compañía Sky tiene los derechos televisivos de La Liga para la temporada 2020-21, siendo esta la única opción para seguir los partidos del equipo Blaugrana.

¿ES CANAL ABIERTO O DE PAGA?

Para mala fortuna del público, únicamente está disponible en la TV cerrada. Es decir, no está en la televisión gratuita. Se requiere desembolsar una cantidad de dinero mensualmente para verlo en la pantalla.

¿QUÉ CANALES SON EN CADA SISTEMA DE CABLE?

Esto depende del paquete que tengas contratado. Por lo general, salvo que se empalmen con otros eventos, va por el básico que es el 1524. Sin embargo, dado el caso que sí coincida con algo más, entonces sí se modifica el canal.

Sky Black Sky Platinum Sky Gold Sky Sports 1 1501 1501 1501 Sky Sports 2 (HD) 1516 1516 - Sky Sports 3 (HD) 1524 1524 -

CÓMO VER ONLINE MALLORCA VS BARCELONA

El partido se puede ver vía streaming por internet a través de la aplicación de Blue to Go Video Everywhere.

ALINEACIONES MALLORCA VS BARCELONA

Mallorca: Reina; Maffeo, Valjent, Russo, Costa; Baba, Ruiz de Galarreta, Kang-in, Dani Rodríguez, Kubo y Ángel.

Barcelona: Ter Stegen; Eric García, Piqué, Araújo, Mingueza; Nico, De Jong, Riquie Puig; Akhomach, Jutglá, De Jong.