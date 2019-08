Messi y De Jong hablan claro

El rosarino sorprendió con un discurso desafiándose a si mismo antes del Gamper y el holandés fue crítico consigo mismo y con el equipo tras el choque

Todavía hay que esperar para verles combinar juntos pero si algo sorprende en la reunión del al completo del pasado domingo en el trofeo Joan Gamper fue la claridad en el discurso de los que deben y van a tirar del carro esta temporada, empezando por Leo Messi. El rosarino sacó a relucir su carácter ultracompetitivo y, micrófono en mano, insistió en que "no me arrepiento de nada de lo que dije" mientras se reiteraba en sus intenciones de volver a ganarlo todo este año, algo que no sucede desde 2015. Tan solo noventa minutos más tarde sería Frenkie De Jong quien le secundaría con un discurso poco habitual en el mundo del fútbol español. Por su sinceridad.

El holandés, ganador del MVP del partido, expresó que "no esperaba que me lo dieran porque no lo merecía, creo que no he jugado bien y que puedo hacerlo mejor". Su análisis tan exigente fue extensivo a todo el equipo. "Podemos presionar mejor y estar mejor con el balón” recordó a falta de dos amistosos para subir el telón a la nueva temporada, algo que sucederá dentro de diez días ante el en el que Messi tiene pocas posibilidades de participar. Sin embargo, el rosarino se mostró más picado que nunca en su regreso de las vacaciones.

Y al Camp Nou le gusta ver tipos con hambre de títulos y alejados de la autocomplacencia, como demostraron los aplausos al rosarino y las caras de asombro de los periodistas en la zona mixta del estadio tras escuchar el arranque de sinceridad y autocrítica del centrocampista. Las palabras de Messi y De Jong, además de advertir un cambio de tendencia en cuanto a la forma de vivir también supone un aviso para todos, incluido Neymar Da Silva en caso de que acabe regresando al Barcelona: este equipo va a por todas.