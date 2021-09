Mercado Barça: quién salió en el último día de mercado

Repasamos la situación de los futbolistas que pudieron salir del conjunto azulgrana en el último día de mercado

El último día de mercado se convirtió en un culebrón para el Barcelona. A las salidas confirmadas de Ilaix Moriba al RB Leipzig y de Emerson Royal al Tottenham Hotspur pudieron unirse toda una lista de bajas que favorecerán, en primer lugar, la gestión de un vestuario que contaba con 32 futbolistas; y en segunda instancia la reducción de la masa salarial que tanto necesita el club para paliar sus graves problemas económicos.

"No es bueno para el club, ni para mi, ni para los mismos jugadores. Hay que tener futuro en el sitio donde estás y hay varios jugadores que tendrán pocas oportunidades de jugar", dijo Ronald Koeman tras terminar el partido ante el Getafe, este domingo en el Camp Nou. Ya reiteró en la rueda de prensa prepartido que "es imposible gestionar una plantilla con 32 jugadores" y que al Barça le hacía falta desprenderse de futbolistas antes de que el mercado echara la persiana abajo.

Repasamos como quedó la situación de los jugadores de los que, durante el verano, se ha hablado de una posible salida.

Ilaix Moriba

Terminaba contrato en junio de 2022 y no quiso renovar, pese a que el club le propuso una mejora de contrato. El Barcelona le hizo un ultimátum: renovación, una oferta de entre 15 y 20 millones o pasarse todo el año en la grada. Durante los últimos días, sus agentes han trabajado para lograr que el Red Bull Leipzig se lo llevará a Alemania ofreciendo la cifra que el Barça pretendía. Este martes, la operación se ha hecho oficial: 16 millones fijos y 6 variables. El Barça se reserva el 10% de una futura venta.

Emerson Royal

El Barça y el Betis le ficharon de forma compartida en enero de 2019 pagando 6 millones cada uno. El brasileño se quedó en el equipo sevillano hasta que el Barcelona decidió ficharle definitivamente este julio por 9 millones. Tras las tres primeras jornadas de LaLiga, el Barcelona aceptó una oferta de 25 millones fijos y 5 variables del Tottenham Hotspur por el lateral, que jugará en Londres las próximas cinco temporadas. Fichaje ya oficial.

Miralem Pjanic

Durante todo el verano, el Barça ha intentado vender o ceder al centrocampista bosnio, que solamente saldrá del conjunto barcelonista si le llega una oferta económica o deportiva interesante. Incluso, Mateu Alemany le propuso la carta de libertad, algo que el '8' rechazó. El jugador no se niega a marcharse, pero sus preferencias reducen las opciones a cuatro o cinco clubes de la élite europea. Pjanic no quiere dar un paso atrás en su carrera y solo aceptará fichar por un grande de Europa. El Barcelona está dispuesto a cederle y a asumir parte de su salario para facilitar la salida. Habrá esfuerzo de última hora.

Rey Manaj

El delantero del filial brilló durante la pretemporada, pero no ha contado para Koeman en los partidos oficiales. Ha tenido siete ofertas y finalmente saldrá cedido al Spezia tras un pago de 300.000 euros. Tuvo siete propuestas, aunque su interés estuvo siempre centrado en tres grandes ligas: España, Italia y Alemania. Las propuestas fueron del Rayo Vallecano, el Cagliari, el Friburgo, el Almería, el Fenerbahce y el Anderlecht, hasta que llegó la del Spezia, la que más convenció a club y jugador. La idea del Barcelona era no desprenderse definitivamente del albanés. Con la cesión, todos cumplen sus objetivos. Se firmará hoy.

Neto Murara

El portero quiere ser importante y en el Barça la titularidad es para Marc-André ter Stegen. Sin embargo, Neto no saldrá del club si no tiene un proyecto deportivo de alto nivel. Ni el Barcelona ni el mismo guardameta brasileño están desesperados por conseguir su salida. Es por eso que el club ha rechazado todas las ofertas que han llegado por Neto, al ser inferiores a la cifra mínima aceptable. El Barça valora al portero suplente en unos 8-10 millones de euros y no le venderá por menos. Si le vende, el suplente de Ter Stegen será Iñaki Peña.

Àlex Collado

El canterano tiene desde este julio ficha del primer equipo. Su nuevo contrato ya no le permite jugar con el filial barcelonista, pero Koeman no ha contado con él en ninguno de los tres partidos oficiales. La secretaría técnica le ha insistido hasta el último momento en salir cedido para conseguir minutos y, de hecho, pudo irse al Sheffield United. Pero finalmente la operación no se hizo y se queda en el Barcelona.

Antoine Griezmann

A inicios del verano, con la renovación de Leo Messi en el horizonte, Griezmann era serio candidato a salir del Barcelona para liberar masa salarial. Sin embargo, con la marcha del argentino, la situación del francés pareció que cambiaba. Pero en el último día de mercado, Griezmann volvió a ser noticia. El delantero fue ofrecido al Atlético de Madrid, que aceptó negociar la vuelta de una de sus principales estrellas en calidad de cedido. La documentación entró a pocos minutos de la medianoche y los clubes lo hicieron oficial.

Samuel Umtiti

El Barcelona ha intentado de todas las maneras desprenderse del central. Su elevado sueldo y el hecho de que Ronald Koeman no cuente con él hacía imprescindible su salida. Se le ofreció la carta de libertad, como a Pjanic, pero la respuesta fue la misma que el bosnio: no. Pese a haber tenido ofertas por el francés, Umtiti no ha aceptado ninguna de las aproximaciones por no llegar ni al 20% de su salario actual. Si nada cambia de manera sorprendente, se quedará en el Barça.

Riqui Puig

Su salida no es imprescindible, pero Koeman le recomendó que buscara minutos fuera porque tendrá pocas oportunidades esta temporada, unas opciones que tampoco tuvo el año pasado. El técnico le insistió este verano en salir cedido, pero Riqui Puig quiere quedarse en el Barça y no se ha planteado marcharse. Será jugador blaugrana esta temporada.

Philippe Coutinho

Sorprende, pero Goal puede confirmar que el brasileño no ha estado en el mercado este verano. Por petición expresa de Koeman, Coutinho no ha formado parte de la lista de posibles bajas. El técnico neerlandés confía en él y quiere darle una última oportunidad para que se convierta en un futbolista importante tras una larga lesión de rodilla de la que ya se ha recuperado. Se queda y contará con minutos.