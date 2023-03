Mendilibar y las primeras pistas de un nuevo Sevilla

El entrenador afronta la semana de su debut ante el Cádiz y ha dado algunas pistas de lo que espera inculcar a su equipo para buscar la permanencia.

José Luis Mendilibar debutará este sábado como entrenador del Sevilla en la visita del Cádiz en la jornada 27 de LaLiga. El técnico lleva casi una semana trabajando con su plantilla y no ha ocultado cuáles son sus planes para dar la vuelta a la situación empezando por cambiar el estado anímico de su plantilla.

"Desde la tranquilidad, desde el verde, desde intentar hacer las cosas bien en los entrenamientos, sin tener prisa. Intentar hacer lo más sencillo posible, no complicarnos las cosas. Que los errores sean los menos posibles, jugar fácil. Creo que lo agradecerán los jugadores. Ves a los jugadores en la tele, los gestos que hacen, y crees que les conoces. Luego les ves en el día a día, y son personas que aceptan la corrección, que aceptan lo que les dices, y en ese sentido he encontrado a jugadores deseosos de ir para arriba y ver algo nuevo. Ellos estaban deseosos de un cambio, no de cambio de entrenador, pero necesitan algo ellos también. Están aceptando bastante bien lo que proponemos, y me gustaría que cuando vuelvan los de las selecciones vean entrenar a esta gente y vean un pequeño cambio. Están mentalmente bajos por la situación del equipo. Con el jugador blando o van las cosas redondas y todo sale bien... pero como se tuerzan hay que sacar la personalidad. Es importante que los capitanes, los más veteranos, den la cara y los demás le sigan", detalló en una entrevista en "Canal Sur".

La defensa, responsabilidad de todos

Respecto a la defensa, Mendilibar sabe que aún seguirá teniendo pocos centrales pero asegura que el nivel defensivo depende del hacer de todo el equipo: "Marcao no estará en Cádiz. No va a llegar. Primero fueron las ventas, después traes gente, alguno a última hora, las lesiones... han jugado con mediocentros de centrales. En ese sentido no han tenido suerte y lo han notado. No es problema sólo de la defensa, si no defiendes bien es porque no defiendes bien desde arriba. Todo va unido".

Atacar por fuera y con Jordán más cerca del área

A nivel ofensivo, el preparador vasco no se cierra a jugar con dos delanteros pero sí espera un cambio en la forma de atacar más que en los actores que atacan: "No sé si los jugadores o el sistema te dan ser más ofensivo o no. Es la idea que tienes que dar al jugador. Nuestro juego tiene que ser un poco más por fuera, intentar sacar centros, en momentos determinados podremos jugar con dos delanteros. En este equipo solo hay dos específicos, no hay un tercero en la recámara, y también hay que contar con eso. No estamos cerrados a nada".

Asimismo, el técnico quiere cambiar el rol de un jugador que ya conoce de su etapa en el Eibar como es Joan Jordán: "Tengo que verlo en los entrenamientos. Van a cambiar las exigencias, para mejor o peor. Cuando llegó al Eibar jugaba de interior, sólo miraba para arriba. Le dije 'Joan, tienes que ser mediocentro'. Aquí está jugando más cerca de su portería que la del rival. Con nosotros será al revés. Nos conocemos y las exigencias que le pedimos nos la va a dar".

Respecto a su situación personal, Mendilibar no cierra la puerta a alargar su etapa en el club aunque lo primordial sea lograr la permanencia por encima del glamour de la UEFA Europa League: “Solo hemos venido para estos tres meses que quedan. Yo sé que si las cosas van a bien y tanto el club como yo estamos a gusto, nos podríamos quedar. Lo que no quiero hipotecar. Poner en el contrato que si salvo la categoría, te quedas. Puedo salvarla y no tener feeling. Prefiero que se termine la temporada, si hay que hablar se habla y, si no, encantado, nos vamos y no pasa nada. Hace años firmaba uno más uno, pero en el Éibar ya empecé a firmar de año en año. Si las cosas van bien lo normal es que nos quedemos. Te echan de unos cuantos sitios, pero he estado cuatro años en Osasuna, cuatro años en Valladolid, seis en el Eibar... Me cuesta irme de los sitios donde estoy bien. La gente está pensando en ganar la UEFA Europa League. Es lo que tiene un equipo grande. Estoy convencido de que en Europa, al Sevilla le respetan más que en LaLiga, por lo que ha hecho en la Europa League, con un montón de títulos. Y bastante recientes, no de hace mucho tiempo. En Manchester se sentirán favoritos, pero con un respeto al Sevilla".