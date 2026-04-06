Memphis Depay es el máximo goleador de todos los tiempos de la selección holandesa, con 55 goles. El experimentado delantero de la Oranje también ha sumado 36 asistencias en 108 partidos internacionales. A pesar de ello, Memphis es uno de los jugadores más criticados de los Países Bajos.

Mira, siempre hay negatividad. Pero cuando hay algo especial de por medio, siempre surgen opiniones diversas. Las opiniones suelen estar divididas, y eso está bien. Pero estoy muy orgulloso. En las categorías inferiores empecé como número 10, luego pasé a jugar como extremo. Y a lo largo de mi carrera me he convertido en una especie de mediapunta», recuerda Memphis en una extensa entrevista con Kick 't Met de Ziggo Sport.

«Las estadísticas no mienten, ya sabes. Y lo negativo, eso lo tiene que interpretar cada uno. Si es que se puede decir algo negativo al respecto», Memphis no entiende por qué, a pesar de sus muchos goles, a menudo se enfrenta a críticas. «¿Qué puedo decir? Sigo en activo como jugador de la selección holandesa. Aún no he terminado mi trayectoria y solo veo cosas positivas».

Memphis explica a continuación por qué ha llegado tan lejos como jugador. «No lo he hecho solo. En un deporte de equipo nunca lo haces solo. Necesitas un entrenador y compañeros. Tu cabeza, tu mente y tus pies. Siempre he dejado que mis pies hablen, porque se habla mucho de mí. Tampoco puedo detener las críticas. Pero sí puedo decir: que se jodan los haters. Cuando llegué al primer equipo del PSV con dieciséis años, ya tenía haters. Probablemente estaba haciendo algo bien. Esa es mi forma de pensar».

El delantero del Corinthians señala a continuación que en el extranjero se le ve de forma muy diferente. «Los brasileños no entienden por qué hablan así de mí. Se fijan en todo lo superfluo, como las cintas para el sudor. Pero si no tuviera todo eso, ¿qué pasaría? Para mí, el objetivo es ganar un título con la selección holandesa. Olvídate por un momento de todo lo demás».

Memphis cree que, a pesar de todas las críticas, siempre ha sido valioso para la Oranje. «En todos los partidos de clasificación para el Mundial he marcado 23 goles, en 23 partidos. Claro que entonces también juegas contra selecciones más modestas, pero alguien tiene que marcarlos, ¿no? Ya no recuerdo contra quién, fuera de casa contra Luxemburgo. Metí el 2-3 de cabeza, todo eso cuenta. Porque juegas 1-1 contra Polonia en la clasificación para el Mundial».

Ronald Koeman dejó claro que solo un Memphis en plena forma irá al Mundial. Esa declaración parece motivar aún más al delantero. «Cuando realmente cuelgue las botas, la gente podrá sacar sus propias conclusiones. Pero ese momento aún no ha llegado. Les di una sorpresa al irme a Brasil. Mucha gente pensó entonces: ese hombre está acabado. Pero seguimos haciendo lo nuestro por la Oranje. Solo tengo 32 años, tranquilo, tío».