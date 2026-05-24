Memphis Depay está a punto de reaparecer con el Corinthians. El delantero holandés vuelve a una convocatoria del club brasileño, por primera vez desde marzo, para el partido del domingo contra el Atlético Mineiro. Memphis comenzará el encuentro en el banquillo.

El atacante, de 32 años, no juega desde el 23 de marzo y se ha perdido quince partidos por lesión.

Su regreso llega en un momento clave: a 18 días del inicio del Mundial en Estados Unidos, México y Canadá, el delantero parece recuperar la forma a tiempo para la fase final, lo que también es una buena noticia para el seleccionador Ronald Koeman, que espera contar con el máximo goleador de la historia de Holanda.

El técnico Fernando Diniz se mostró optimista esta semana sobre su estado físico y, tras el empate ante Peñarol en la Copa Libertadores, confirmó que espera contar pronto con su delantero.

«Hay muchas posibilidades de que entre en acción. Está en proceso de recuperación y cuento con él», afirmó Diniz.

Ambos empezarán en el banquillo. El duelo ante Atlético Mineiro se disputará el domingo a las 23:30, hora de los Países Bajos.