Mbappé explica por qué prefiere Camerún a Argelia

En unas declaraciones sinceras y polémicas, la estrella francesa Kylian Mbappé señaló que su identidad africana le habría llevado por un camino diferente en lo que respecta a la faceta internacional de su carrera.

Mbappé afirmó, durante el podcast «The Bridge», que él habría elegido jugar con la selección de Camerún, mientras que su hermano Ethan habría preferido representar a Argelia.

Explicó que su decisión se debió a que creció más vinculado a la cultura camerunesa a través de su padre, en comparación con la cultura argelina, ligada a su madre.

El delantero del Real Madrid añadió que, en los últimos tiempos, se ha acercado más a su familia argelina, lo que le ha permitido comprender mucho mejor la cultura árabe.

Expresó su gran deseo de visitar Argelia por primera vez en su vida, negando rotundamente las acusaciones que se le imputan de no interesarse por sus raíces argelinas.

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Mbappé dirigió un claro consejo a los jugadores con doble nacionalidad, diciendo: «Los jugadores deben elegir su selección pronto, porque la selección no es como el club; representar al país viene del corazón, y la decisión debe ser inmediata».

Cabe destacar que Mbappé marcó su gol internacional número 56 ante Brasil en un partido amistoso, quedando a solo un paso de igualar el récord de Olivier Giroud como máximo goleador histórico de la selección francesa, con 57 goles.

El delantero, de 27 años, solo necesita dos goles para superar a Giroud y convertirse en el máximo goleador histórico de los Bleus.