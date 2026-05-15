Matthijs de Ligt no irá al Mundial

Matthijs de Ligt ha sido operado con éxito de la espalda, según el Manchester United. El defensa de 26 años se pierde así el Mundial con Holanda.

El club inglés informó el viernes que la cirugía era necesaria para asegurar su recuperación. De Ligt arrastraba molestias desde hace meses y, tras diversas terapias, se optó por la intervención como mejor solución.

Se espera que regrese en la primera fase de la temporada 2026/27.

De Ligt había comenzado la temporada en Old Trafford como titular indiscutible: jugó todos los minutos de la Premier hasta finales de noviembre y fue elegido Jugador del Mes por los aficionados. Poco después se lesionó.

«Desde noviembre lo he dado todo. Me he esforzado al máximo en cada sesión y he explorado todas las posibilidades para volver a lo que más me gusta: jugar al fútbol», afirmó De Ligt. «Estoy agradecido a todos los que me han ayudado durante un periodo difícil de mi carrera».

Pese a este revés, se muestra optimista: «Sigo tan decidido como siempre a jugar en el Manchester United y a volver al campo lo antes posible para nuestros fantásticos aficionados», concluye el defensa.