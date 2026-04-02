Marruecos acaba con el sueño de Senegal en un nuevo torneo

La selección de Marruecos frustró el sueño de Senegal de llegar a la final del Campeonato Africano de Baloncesto en silla de ruedas.

Los jugadores de Marruecos vencieron a Senegal por 55-47, asegurándose así el pase a la final del torneo.

El sitio web senegalés Seneweb ha detallado el encuentro, en el que la selección marroquí dominó el partido.

Desde el primer cuarto, los jugadores de Marruecos gestionaron bien el partido y se adelantaron en el marcador por 29-25.

A pesar del intento de remontada de Senegal en la segunda parte, Marruecos mantuvo su ventaja gracias a una buena organización colectiva, asegurándose así su pase a la final.

Marruecos se había proclamado recientemente campeón de la Copa Africana de Naciones de fútbol, tras una decisión histórica de la CAF que declaró a Senegal derrotado en la final por 0-3.

Aunque Senegal se impuso en la final por 1-0 a Marruecos, el caos de las retiradas y los incidentes acalorados durante el encuentro llevaron a la CAF a retirar el título a los Leones de la Teranga.

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