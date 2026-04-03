«Marco van Basten es el peor entrenador que he tenido nunca»

Doke Schmidt arremete contra Marco van Basten, a quien considera su peor entrenador. Así lo cuenta este friso de 33 años en una entrevista con Omrop Fryslân.

Van Basten estuvo al frente del sc Heerenveen entre 2012 y 2014, época en la que Schmidt era el lateral derecho de los Superfriezen.

Además, Schmidt ha tenido como entrenadores a Ron Jans, Dwight Lodeweges y Foppe de Haan, entre otros, a lo largo de su carrera futbolística. En 2024, el lateral colgó las botas.

Cuando se le pregunta a Schmidt quién fue su peor entrenador, no parece tener ninguna duda. «Puramente como entrenador, fue Van Basten».

El exfutbolista profesional no se anda con rodeos, pero afirma que esto no es nada nuevo para el legendario delantero de la selección holandesa. «El propio Van Basten reconoció más tarde que el oficio no era para él».

«Como persona no había nada que objetar, solo que el oficio de entrenador no era para él», continúa Schmidt, quien considera lógico que un gran futbolista tenga que tener la oportunidad de probar suerte como entrenador. «A alguien con tal estatus en el fútbol neerlandés hay que darle la oportunidad de ver cómo le va».

Van Basten debutó en 2004 como seleccionador de la selección holandesa y llevó a la Oranje a los octavos de final del Mundial (2006) y de la Eurocopa (2008). El exdelantero del Ajax y del AC Milan pasó a ser después entrenador del Ajax y, tras pasar por el Heerenveen, llegó al AZ, tras lo cual puso punto y final a su carrera como entrenador en 2014.