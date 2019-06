¿Luis Suárez está en duda para enfrentar a Chile?

El golpe en su mano izquierda obligó a que el cuerpo médico uruguayo llevase con cuidados su estado. El 9 dio una señal alentadora...

Que un golpe, que una fractura, que un traumatismo. A Luis Suárez lo golpearon en su mano izquierda en el duelo de ante , y en las prácticas del fin de semana llevó una férula en la zona (como se ve en la foto principal).

Si bien uno de sus dedos no está en óptimas condiciones, desde el cuerpo médico charrúa confirmaron que el dolor no lo restará del cruce ante el bicampeón Chile de este lunes, que define al ganador del Grupo C y, asimismo, a los rivales de Perú y en cuartos de final.

Por la tarde, el centrodelantero del dio una señal alentadora para las pretensiones de los uruguayos: jugó al FIFA contra Fede Valverde. Y aunque perdió el partido, ocupó ambas manos. Eso sí, en la captura que compartió en su cuenta de Instagram, no se alcanza a ver la izquierda en la que horas antes llevaba el vendaje.

Es preciso mencionar que el Maestro Tabárez no contará con Vecino ni Laxalt, ambos lesionados, que Torreira no estuvo en la práctica de domingo por un estado febril -lo relevó Valverde entre los titulares- y que De Arrascaeta debiese ser titular en desmedro de Lodeiro o Nández. El once ideal de La Celeste, el de los planes iniciales, desarmado. Pero Suárez sí estará, al costado de Cavani, que advirtió a Chile de sus ganas de ser primero de grupo.