Luis Suárez, el asistente fantasma del Barcelona

El uruguayo participó activamente en dos de los goles ante el Levante, pese a que las estadísticas señalan solo uno.

Aficionados y profesionales del deporte tenemos la costumbre de acudir a las estadísticas para observar el impacto de un jugador en el partido. Si alguien toma los datos del Levante - Barcelona observará que Luis Suárez dio solo un pase de gol, pese a participar de forma activa y decisiva en la finalización de dos de los tantos culés. ¿Cómo es posible?

El uruguayo se desmarcó, fintó y luchó con la defensa 'granota' y sobre todo dejó pasar un balón con maestría que acabó en gol, un amago cuando el cuero rodó cerca suyo que no se contabiliza estadísticamente como pasador pero que provocó la distracción en el rival y facilitó uno de los remates a gol de Messi. No es la primera vez que ocurre, el atacante ya sufrió por el mismo 'ostracismo' en el Tottenham – Barcelona. Un mal menor que solo afecta a sus estadísticas y no a su juego.

En la ficha del partido es el rosarino el autor del tercer tanto, sin intermediarios, pero antes hubo un asistente fantasma que dejó sendos ‘regalos’ generosos para su compañero, para que el '10' lo festejara, uno aparece registrado y el otro de nuevo quedó olvidado. Otra vez más.