Lucas Cavallini, molesto con Cruz Azul

El delantero canadiense no vio correcta la forma de negociar de la directiva Celeste.

Lucas Cavallini es uno de los delanteros estrella de la . Bien se sabe que el artillero canadiense lleva en la mira de Cruz Azul algunos torneos, aunque las negociaciones nunca han sido llevadas a buen puerto.

Cavallini tuvo una entrevista con Marca Claro, confesando que no le gustó la manera de negociar de la Máquina. "La verdad es que es positivo que se hable, dado que quiere decir que se valora lo que uno hace, en el caso del me molestó un poco por cómo se dio. Nadie me llamó oficialmente a pesar de lo que se hablaba y fue una situación algo incómoda".

Igualmente, confesó que desea mantenerse en la Liga MX, con lo que volvería a abrirle la puerta a los equipos grandes que lo pretenden. "A nivel clubes tengo claro que quiero progresar aquí en , donde estoy muy a gusto y tengo confianza en que puedo dar más, para eso trabajo y espero demostrarlo en el campo. Sé que ese es el camino para poder ir a Europa, que es uno de mis sueños jugar en una Liga de allá", finalizó.

El canadiense está cumpliendo su quinto torneo en México, destacando que ha marcado 29 goles con la camiseta de la Franja, una cantidad nada despreciable sabiendo que no es una de las nóminas más altas del certamen.