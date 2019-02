Los que hablaron mal del América y terminaron formando parte

Estos personajes cambiaron su perspectiva de las Águilas, luego de llegar al Nido.

El América es sin lugar a dudas el equipo más polémico de México. Ninguna otra institución logra polarizar el balompié nacional como las Águilas, siendo un equipo que se ama o se odia, sin existir medias tintas.

Existe un fenómeno curioso de explicar en los últimos años: Algunos jugadores y entrenadores se han atrevido a hablar más de los Azulcremas, aunque curiosamente terminan defendiendo su camiseta unos meses o años después.

A continuación, en Goal recordamos cinco personajes recientes que criticaron al América y formaron parte de sus filas, en una ambiciosa oportunidad que pocos se atreverían a rechazar.

NICOLÁS CASTILLO

El atacante chileno vivió intensamente la rivalidad con América mientras estuvo con Pumas , firmando dos episodios que ya quedaron en el pasado. En el Apertura 2017, las Águilas vencieron a los Auriazules en un duelo lleno de polémica y con dos penales, con Nico burlándose a través de redes sociales del arbitraje. Posteriormente y tras ser eliminado por su nuevo equipo, el delantero furioso le gritó a Miguel Herrera que los jueces le estaban regalando la Copa.



MIGUEL HERRERA

Durante su paso por Tecos, en un partido del Bicentenario 2010 su equipo terminó cayendo ante los Azulcremas, con el Piojo señalando furioso que los árbitros siempre beneficiaban a los de Coapa. Unos años después, esas declaraciones son poco recordadas.



ORIBE PERALTA

Durante su paso por Santos y antes de enfrentar a las Águilas en la liguilla del Clausura 2014, el delantero mexicano consideró a su actual equipo como uno más del balompié mexicano, sin reconocer su grandeza. "América es lo que es porque los medios le dan mucha importancia, para mi es un equipo más".



AGUSTÍN MARCHESÍN

Durante su paso por Santos, el arquero vivió una intensa rivalidad con las Águilas, e incluso declarando que no se identificaba con la ideología Azulcrema. " Me gusta ganar los partidos jugando con el corazón y me siento muy identificado con Satnos por cómo se ganan los partidos porque se lucha, se vive con mucha intensidad en el día a día y en América no lo siento así, por lo que no sería jugador del América ".

EMILIO ORRANTIA

En su etapa como canterano de Pumas, el extremo derecho se atrevió previo a un juego a declarar que iban a "desplumar a las Águilas". Las cosas cambiaron en 2017, cuando recaló en el Nido.