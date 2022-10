Los éxitos del Betis, un atractivo hasta para los rivales

El central de la Roma, Roger Ibáñez, aprovechó la visita al Benito Villamarín para asistir a la rueda de prensa para visitar el Betis Tour.

Rueda de prensa previa al encuentro de esta tarde frente al Real Betis. Comparecen Mourinho y Roger Ibáñez. La primera intervención con los medios de comunicación sin derechos transcurre con normalidad, aunque sin dejar preguntar a medios españoles. Las entrevistas con los medios con derechos se dilata, las de Mourinho especialmente. Es entonces cuando se da una curiosa situación. Ibáñez se encuentra con las Copas del Rey ganadas por el conjunto verdiblanco; la de 1977, 2005 y la de esta última edición de 2022. Son los trofeos que se encuentran en el Betis Tour, el recorrido que la entidad ofrece a todos aquellos aficionados que desean visitar las instalaciones verdiblancas.

El técnico portugués continúa con las entrevistas y el central sigue interesado y preguntando por la historia del club verdiblanco y la procedencia de los trofeos. El jugador empieza a ver fotos. Roger es brasileño y se interesa por compatriotas suyos que reconoce en alguna de las imágenes como Oliveira, Edu o Asunçao. Se para en una donde aparece Denilson, la de la final de Copa del Rey de 2005. En esa fotografía aparecen 12 jugadores en lugar de los 11 que debían conformar el equipo titular que saltó al desaparecido Vicente Calderón para disputar la final ante Osasuna. Roger pregunta la razón de aquella circunstancia y le explican que Denilson partía desde el banquillo pero que el brasileño se resistió a no aparecer en aquel equipo que posteriormente hizo historia en la entidad de las Trece Barras. El de Canela esboza una amplia sonrisa y se dirige a otro emplazamiento de la sala, pero Mourinho termina con su turno de entrevistas y ambos deben partir rumbo a su hotel de concentración en Sevilla. Se le acaba la visita al defensa que, anteriormente, ya había pisado el césped del Villamarín, aunque la Roma no entrenó porque la entidad italiana ya había decidido ejercitarse por la mañana en la ciudad eterna.

Roger es un fijo y hombre importante en el esquema defensivo de Mourinho. Esta tarde será titular contra el Betis en la defensa de tres centrales que Mourinho alinea y no tendrá una visita tan agradable como la que tuvo ayer. Para el conjunto giallorosso es un encuentro vital en sus aspiraciones para pasar a la siguiente ronda de la Europa League. Ahora mismo es tercero y estaría fuera de la competición ya que solo tiene tres puntos y por delante tiene al Ludogorets (uno más que ellos) y al equipo de Pellegrini que es líder con 9 unidades. Por tanto necesita una victoria para que no se le complique la trayectoria en el grupo.

El Real Betis por su parte puede afianzar el pasar como primero y ahorrarse una ronda previa, que tal y como está el calendario de partidos le vendría fenomenal a un equipo que empieza a ver la fatiga competitiva. Todo está en manos de los verdiblancos que tienen que hacer del Villamarín el fortín necesario para seguir un caminar impoluto en la competición continental.