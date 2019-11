Las razones por las que Arturo Vidal podría partir a Inter

El chileno no está dentro del 11 estelar del FC Barcelona, por lo que el mediocampista estaría ávido a marcharse.

Cuando Arturo Vidal decidió dejar el Bayern Munich mucho se habló de cuál sería su destino. sonó con fuerza, sin embargo pujó con más ganas para quedarse con su pase.

Una movida arriesgada para el chileno, quien no siendo un jugador de proyección, por lo que está acostumbrado el cuadro catalán para después tener futuras ventas, y se le cuestionó que no tenía el "gen culé". Esto, ya que el King se caracteriza por su juego fuerte y verticalidad.

De ahí en más el nacido en San Joaquín debió bregar contra la crítica de la prensa y los hinchas. Pero su gran aporte a la escuadra que adiestra Ernesto Valverde le hizo ganar el corazón de los seguidores barcelonistas.

Por eso es que lo declararon inamovible en el mercado de pases de Verano, dando un gesto (supuestamente) que le daría mayor protagonismo. Sin embargo nada de esto pasó, y el chileno sigue siendo parte de las rotaciones del DT.

Situación que no tiene nada de cómo al mediocampista. Es más, él mismo declaró que no está "contento" en la actual temporada. Y con tres goles bajo el brazo, tiene razones de sobra para pedir camiseta de titular. Algo que Valverde no ha tomado en mucha consideración, por lo que Vidal tomaría vías de salida.

El es uno de los equipos que más fuerza ha hecho para tener al King chileno en sus filas y la llegada de Antonio Conte facilitaría su arribo.

Para Vidal la es símbolo de gloria, ya que con la Juve lo ganó todo, y fue Conte quien logró sacar lo mejor de él, dando consejos de cómo perfilar al arco y aportar con goles. Una relación de cariño entre ambos donde actualmente cada vez que pueden se elogian el uno a otro.

Arturo Vidal aseguró que Conte fue uno de los que más lo ha marcado en su carrera. Así, volver con él aseguraría una titularidad que busca el King hace bastante tiempo.

Razones por las que Barcelona podría ver partir a uno de sus jugadores más aguerridos, y polémicos a la vez.