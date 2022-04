El Sevilla y el Real Madrid están jugando un partido caliente en Nervión, donde está en disputa buena parte del título de LaLiga. Por eso, cada acción puede ser determinante para el futuro de los dos equipos. Y el encuentro no está siendo sencillo para el árbitro, Cuadra Fernández. A continuación, repasamos las polémicas más destacadas del choque en el Sánchez Pizjuán.

Las polémicas del Sevilla - Real Madrid de LaLiga 2021-22

En primer lugar, hay que recordar que el colegiado Guillermo Cuadra Fernández, perteneciente al Comité de Árbitros de las Islas Baleares, es el encargado de impartir justicia. El madrileño acumula más de 70 partidos en la élite del fútbol español desde su debut en la temporada 2018/19. Está asistido en el VAR por Ignacio Iglesias Villanueva (Comité de Árbitros de Galicia).

¿MANOS DE DIEGO CARLOS ANTES DEL 1-0?



Muy poco tiempo antes del gol de Rakitic para el 1-0 del Sevilla, el balón dio en la mano de Diego Carlos dentro del área de Bono. Sin embargo, ni el árbitro ni el VAR consideraron que había sido penalti del central del Sevilla.



Karim Benzema protestó al colegiado del partido cuando se cumplía el minuto 20 de la primera parte tras ser testigo de cómo el balón tocaba en la mano de Diego Carlos. El balón impactó en el brazo del brasileño tras una disputa con Bono, pero el colegiado, ratificado por la sala VAR, decidió que no era suficiente para pitar penalti.

El ex árbitro español Iturralde González considera que sí había penalti de Diego Carlos. "Mano de Diego Carlos. Creo que se debía haber pitado", comenzó diciendo en su participación en Cadena Ser, para más tarde añadir: "No es que le pegue en la mano, es que Diego Carlos tira para arriba la mano".

‼️🗣️ @itu_edu, sobre el penalti NO pitado de Diego Carlos en el #SevillaFCRealMadrid:



😳 "ES penalti"



😡 "Una vez más hay un problema de consistencia: ayer a Foulquier le pita penalti por lo mismo y hoy NO lo pitan"



❌ "Es mala suerte, pero lo de hoy ES PENALTI" pic.twitter.com/wdwXf3W43Z — Carrusel Deportivo (@carrusel) April 17, 2022

¿PERDONARON LA ROJA A CAMAVINGA?



En el final del primer tiempo, y con Eduardo Camavinga amonestado ya, el mediocampista francés del Real Madrid cometió una falta sobre Martial que acabó con el sevillista lesionado. Cuadra Fernández no solamente que no amonestó al galo, sino que tampoco ha pitado la infracción. Camavinga no salió a jugar la segunda parte, siendo reemplazado por Rodrygo Goes.



Iturralde González también opinó sobre la dura entrada de Camavinga a Martial. Después de ver la repetición de la jugada, sentenció claramente: "Era segunda amarilla, Camavinga debió ser expulsado".

¿MANO O PECHO DE VINICIUS?

El Madrid empataba 2-2 en el minuto 75 de partido, pero Cuadra Fernández anulaba el tanto de Vinicius por presunta mano del brasileño. El balón, tras el centro de Lucas Vázquez, pudo haber dado en el hombro derecho del ex jugador del Flamengo, que es lo que reclamaba todo el madridismo. Sin embargo, Cuadra Fernández vio la jugada en el monitor y sostuvo su decisión inicial: pitó manos de Vinicius.

Este es el control de Vinicius previo al gol anulado. #LaCasaDelFútbol pic.twitter.com/N4rQG5myGp — Fútbol en Movistar Plus+ (@MovistarFutbol) April 17, 2022

Dani Ceballos, ex del Betis y ausente en Nervión por Covid, se rió de la decisión del árbitro con un mensaje a través de las redes sociales.

JAJAJAJAJA MANO ? QUE VERGÜENZA DE VERDAD 🤣🤣 — Daniel Ceballos (@DaniCeballos46) April 17, 2022

¿FALTA A OLIVER TORRES ANTES DEL 2-2?

Nacho marcó el 2-2 tras un centro de Carvajal que nace de una posible falta a Oliver Torres cerca del área. El árbitro no la concedió y el VAR tampoco la juzgó como infracción.