Lanzan objetos a Robert Moreno desde la grada del Camp Nou

El técnico del Granada ha sido objeto de la ira de los aficionados azulgranas, hasta el punto de que ha sido objeto de lanzamiento de objetos.

El encuentro entre el FC Barcelona y el Granada ha desatado la ira de los aficionados locales. El cuadro nazarí ha sido el objeto del enfado en varias ocasiones por parte de la afición blaugrana, hasta el punto de que el técnico nazarí, Robert Moreno, ha sido receptor de algunos objetos lanzados desde la grada.

Robert Moreno sufrió un impacto en su pierna izquierda

Recién comenzado el tiempo de descuento, cuando el colegiado tuvo que acudir al banquillo granadino a pedir calma, ya que se estaba reclamando de forma vehemente un posible penalti sobre Machis, se produjo el lanzamiento de algunos objetos.

Uno de ellos impactó en la pierna izquierda del técnico del Granada, que, en un momento dado, se dolía del impacto del objeto, que fue arrojado desde la grada del estadio de la Ciudad Condal. Tras esta acción, el capitán azulgrana, Gerard Piqué, tuvo que pedir calma a la grada, que estaba muy encendida.

El técnico le restó importancia tras el encuentro

Moreno, que no ha sufrido daños mayores, quiso restar importancia tras el encuentro a lo que había sucedido sobre el terreno de juego.

"¿Lanzamiento de objetos desde la grada? "Me han tirado un par de flores, un familiar de la grada. No ha pasado nada, no he visto nada, un trozo de esparadrapo y demás pero no creo que fuera para mí", respondía el preparador cuando fue cuestionado al respecto.