La marcha de la estrella del PSV es inminente: «Quiero seguir superándome»

Sergiño Dest vive sus últimos meses en el PSV, según declaró en el pódcast «Buitenspel» de la NOS.

El PSV lo fichó en 2024 procedente del FC Barcelona, tras una cesión.

En Eindhoven, el lateral de 25 años tiene contrato hasta mediados de 2028, pero no lo cumplirá.

Dest afirma estar listo para el siguiente paso: «El PSV es un club fantástico, pero la oferta de otro club debería ser muy buena. Quiero seguir desafiándome».

«Eso también tiene que ver con la Eredivisie. Quiero exigirme al máximo cada semana en una liga más grande y medirme con los mejores», añade.

Con 37 partidos con la selección de Estados Unidos, aún desconoce su destino: «No hay nada concreto; eso aún está lejos».

Según Transfermarkt, su valor actual es de 18 millones de euros. Además del Barça y el PSV, en su currículum figuran Ajax y AC Milan.