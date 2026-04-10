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La estrella marroquí se plantea abandonar la Serie A

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El centrocampista marroquí Naïl El Aïnaoui podría dejar la Roma por su escasa participación.

Llegó el pasado verano del Lens francés por 23 millones de euros y firmó hasta 2030.

Según la web «Radio Roma», «El Ainaoui no ha logrado imponerse en el Roma y está pensando en marcharse».

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Elinaoui solo ha sido titular en 8 ocasiones a lo largo de la presente temporada, una cifra que considera insuficiente, lo que refuerza su deseo de cambiar de aires.

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En total ha jugado 28 partidos y suma 1362 minutos, con un gol y una asistencia.


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La falta de minutos ha mermado su rendimiento, pues no ha encontrado el entorno ideal para mostrar su nivel de forma constante.

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