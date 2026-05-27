Kraay sabe qué conversación sobre malas noticias preocupa más a Koeman

Hans Kraay Jr. cree que a Ronald Koeman se le encogió el corazón al descartar a Jeremie Frimpong. El extremo del Liverpool no entró en la lista definitiva de Países Bajos para el Mundial, anunciada el miércoles.

«Seguro que ha sido una de las llamadas más desagradables que ha tenido que hacer Koeman», afirma Kraay en un análisis para ESPN. «No creo que Luciano Valente y Kees Smit le hayan dado la lata por teléfono».

«Pero Frimpong, pese a su temporada irregular, seguro que lo esperaba. En los partidos clave contra España rindió muy bien como extremo derecho retrasado». Kraay recuerda los cuartos de final de la Liga de Naciones, cuando la Oranje cayó en los penaltis.

Frimpong podría haber actuado como lateral derecho, puesto de Denzel Dumfries, quien finalmente le gana el puesto.

“Eso está claro: a Mats Wieffer lo conocemos en el Feyenoord como centrocampista derecho, pero en el Brighton & Hove Albion rinde de maravilla como lateral, y todos pensamos que es eso. También puede actuar como lateral derecho”, elogia Kraay al exjugador del Feyenoord. “Así se mide a los extremos izquierdos del Arsenal y del Manchester City”.

“Es el segundo lateral derecho de Koeman”, concluye Kraay, que entiende la elección de Wieffer por la temporada irregular de Geertruida.

Wieffer (26) suma catorce partidos con la selección y no juega desde junio, cuando Holanda venció 8-0 a Malta.