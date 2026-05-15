Koeman vuelve a enviar un mensaje muy claro a Joey Veerman

El seleccionador Ronald Koeman anunciará la lista de 26 convocados para el Mundial el 27 de mayo. De momento, ha entregado a la FIFA una prelista de 55 jugadores, según reveló De Telegraaf este viernes.

Los jugadores incluidos ya han sido notificados por correo electrónico. Según el rotativo, Joey Veerman no está entre los 55 considerados para la Copa del Mundo de Estados Unidos, Canadá y México.

El volante del PSV lleva casi dos años anclado en 16 partidos internacionales.

El volante de Volendam lleva meses fuera de los planes de Koeman, quien le explicó: «No eres ni mi primera ni mi segunda opción para el puesto de interior izquierdo; si todos están en forma, no entras en la lista del Mundial».

La baja por lesión de su compañero Jerdy Schouten no modifica su situación. Guus Til, también del PSV, parece el único con opciones de ir al Mundial.

Las lesiones de Xavi Simons y Matthijs de Ligt no alteran esa decisión, mientras Jurriën Timber y Memphis Depay luchan contra el reloj para llegar a tiempo.

Holanda debutará el 14 de junio ante Japón, luego enfrentará a Suecia el 20 de junio y a Túnez el 26.