Kenneth Pérez ya ha visto suficiente tras el Ajax - PSV: «Nunca en su vida será titular»

Kenneth Pérez asegura que Couhaib Driouech nunca será titular en el PSV. En elprograma «Dit Was Het Weekend» de ESPN, el analista criticó al extremo izquierdo por fallar una ocasión clara en el minuto 7 ante el Ajax.

En el minuto 7, Driouech falló el 2-0: recibió un centro de Guus Til, tenía toda la portería a su disposición, pero envió el balón a las manos del portero del Ajax, Maarten Paes.

«¿Por qué no controla ese balón?», se pregunta Pérez. «Esto es pensar despacio. Es un jugador que piensa despacio», sentencia.

«Un pensador rápido ya habría reaccionado: “Tranquilo, no necesito apresurarme”», añade el danés. «Es cierto que el balón llega ligeramente por detrás, pero si fueras rápido, verías que Gaaei resbala y pensarías: “Tengo todo el tiempo del mundo”», concluye el exjugador de Ajax y PSV.

Su conclusión es contundente: «De todos modos, estuvo realmente muy flojo en este partido. Nunca en su vida será titular del PSV».

Llegó en verano de 2024 procedente del Excelsior por unos 3,5 millones de euros tras destacar con el club de Róterdam, donde jugó 101 partidos.

En el PSV, el extremo apenas sale desde el banquillo: esta temporada ha jugado 38 partidos, 29 de ellos como suplente, y acumula poco más de 1.300 minutos.